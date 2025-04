Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James salen al paso de la polémica que rodea a la boda de Cayetano y Bárbara Mirjan

Semanas después de salir a la luz que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han comprometido tras diez años de relación, y que será en octubre y en la finca del jinete en Sevilla, 'Las Arroyuelas', cuando se convertirán en marido y mujer en una ceremonia religiosa a la que asistirá la familia Alba casi al completo, la polémica rodea a la que promete convertirse en una de las bodas de la temporada.

Y es que en 'Espejo Público' han dado varias informaciones que han hecho que la felicidad de la pareja se tambalee mientras ultiman los preparativos del gran día. Por un lado, Pilar Vidal ha aegurado que el hijo de la recordada Duquesa de Alba se está "arrepintiendo" de anunciar su enlace. "Quiere muchísimo a Bárbara, pero cree que a lo mejor se ha precipitado dando la información. Me dicen que a lo mejor él si ahora le preguntasen si se quiere casar de nuevo, recularía. No digo que no vaya a casarse, probablemente el enlace se produzca, pero ahora estaría un poco reticente porque no se esperaba la reacción de su ex" ha apuntado.

Según la periodista, a Genoveva Casanova no le ha hecho gracia enterarse de que Cayetano va a casarse con Bárbara porque "ese matrimonio no ha soltado nunca el cordón umbilical y a ella le podría molestar perder ciertos privilegios" ya que el jinete siempre ha sido uno de sus grandes apoyos en sus peores momentos, como cuando vieron la luz sus imágenes con el ahora Rey Federico de Dinamarca en la noche madrileña.

Algo que habría "disgustado" sobremanera a la futura mujer del duque de Arjona, que ha roto su silencio y en un mensaje enviado a 'Espejo Público' ha intentado zanjar la polémica dejando claro que "no voy a hablar con nadie sobre mi boda. Es una decisión que he tomado creo que de forma consecuente con mi forma de actuar en los últimos años. Todo está fenomenal".

Al margen de esta polémica, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, los duques de Huéscar, se han pronunciado por primera vez sobre la boda de su tío durante el último estreno del Teatro Real, apuntando con una sonrisa que están "muy contentos" y "muy felices" por el paso que están a punto de dar Cayetano y Bárbara, dejando entrever que sí asistirán al enlace.