Princeton se suma a lista de universidades de élite a las que Trump congela fondos

(Bloomberg) -- La Universidad de Princeton se sumó a la lista de universidades estadounidenses de élite víctimas de Donald Trump, luego que agencias gubernamentales congelaran varias docenas de becas de investigación.

La “justificación completa” de la suspensión no está clara, dijo el presidente de Princeton, Chris Eisgruber, pero afirmó la intención de la escuela de combatir el antisemitismo, el cual la Casa Blanca ha citado para forzar cambios en otras escuelas, como las universidades de Columbia y Harvard.

“Si hay una acusación de algún tipo de comportamiento ilegal, tenemos que cambiarlo”, dijo Eisgruber el martes en una entrevista en el campus con Bloomberg News. “Tenemos que mantenernos firmes contra el antisemitismo y todas las demás formas de discriminación, y cooperaremos con el gobierno para abordarlas si esa es su preocupación”.

La administración Trump ha elevado la presión sobre universidades estadounidenses tras la protestas estudiantiles pro palestinas el año pasado que siguieron al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y a la represalia del Estado judío en Gaza. La represión ha suscitado preocupación entre académicos y estudiantes de que el gobierno esté suprimiendo la libertad académica y de expresión, y perjudique la investigación y la innovación.

Eisgruber, abogado constitucionalista y presidente de Princeton desde 2013, dijo que la universidad seguirá “defendiendo enérgicamente la libertad académica e insistiremos en los derechos de debido proceso de la universidad”. También se pronunció a favor de la libertad de expresión, aunque advirtió que se mantendrán límites a las protestas.

“Las personas tienen derecho a expresar ideas, incluso si son inmorales, ofensivas o equivocadas”, dijo. “La gente puede criticarme, puede criticar al gobierno, puede decir muchas otras cosas en el campus, pero eso no significa que se puedan montar tiendas de campaña en un campamento o tomar un edificio, ya sea en Washington DC o en el campus de la Universidad de Princeton“.

En cuanto a la congelación de fondos, Princeton dijo que recibió notificaciones de agencias como el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Las exigencias impuestas a las universidades para que continúen recibiendo fondos gubernamentales para la investigación son “profundamente preocupantes”, dijo Eisgruber. Añadió que le preocupa que el ataque a las instituciones deje atrás a EE.UU. en innovación científica tras décadas de exitosa colaboración.

“Ha contribuido enormemente a la prosperidad, salud y seguridad de nuestro país y ese pacto ha dependido de la idea de que el gobierno estadounidense acuda a las universidades y les pida que realicen investigaciones que redunden en el interés del pueblo estadounidense”, dijo Eisgruber.

La Universidad de Princeton es una potencia científica con varios profesores que han ganado premios Nobel de física y química en los últimos años. El Departamento de Educación en marzo publicó una lista de 60 universidades, incluida Princeton, que podrían enfrentar sanciones por su gestión de denuncias de antisemitismo. La universidad, que contaba con un fondo de inversión con US$33.400 millones a junio, recibió US$455,8 millones en subvenciones y contratos gubernamentales en 2024, según un reporte de la empresa.

