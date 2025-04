Miércoles, 2 abril 2025 (02.00 GMT)

GUERRA COMERCIAL

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar una nueva batería de aranceles a numerosos países, desde la Unión Europea a México, pasando por Canadá y la India, que amenaza con afectar a los mercados internacionales y ahondar la guerra comercial que ha desatado el mandatario estadounidense.

(Trump ha bautizado la jornada el "Día de la Liberación")

(Está previsto que el anuncio se haga a las 20.00 GMT)

- Se darán reacciones de los países afectados y se hará seguimiento de las bolsas internacionales.

(Texto)

BIRMANIA TERREMOTO

Bangkok - Con algunas operaciones de rescate suspendidas por la baja probabilidad de hallar supervivientes tras el devastador terremoto de Birmania del viernes pasado, se sospecha que aún hay cientos de desaparecidos bajo los escombros de edificios colapsados, mientras la cifra de muertos se acerca a los 3.000.

- Se seguirá la evolución del edificio derruido en Bangkok, con unos 70 desaparecidos entre los restos del rascacielos y sin que se hayan encontrado signos vitales en las últimas horas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Ciudad de Gaza -. Desde hace un mes, Israel impide la entrada de alimentos, ayuda humanitaria, combustible o medicamentos a la Franja de Gaza, en el que es ya el bloqueo más largo desde el inicio de la guerra y que sitúa una vez más a los palestinos al borde de la hambruna.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- Familias y movimientos de reservistas en Israel se manifiestan en Jerusalén en favor del servicio militar obligatorio, defendiendo que "todos" sirvan en el Ejército, en el marco de la nueva ofensiva israelí sobre Gaza y mientras el país sigue lidiando con los problemas para reclutar a judíos ultraortodoxos y el número creciente de reservistas que no quieren volver a combatir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene previsto llegar hoy a Budapest, donde se reunirá a partir de mañana con el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, pese a la orden de arresto contra el mandatario israelí emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. (Texto)

(Se enviarán unas claves sobre cómo funciona la Corte Penal Internacional)

PARAGUAY BRASIL

Asunción - Paraguay aguarda una respuesta de Brasil, a cuyo Gobierno solicitó un informe sobre una operación de inteligencia ordenada entre junio de 2022 y marzo de 2023 contra funcionarios paraguayos, en medio de las negociaciones sobre la tarifa que los brasileños pagan por la energía de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por ambos países.

(Texto) (Foto)

PANAMÁ MARTINELLI

Ciudad de Panamá - El jueves expira el salvoconducto concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) para que pueda abandonar la Embajada nicaragüense en la capital panameña, donde se encuentra asilado desde febrero de 2024, para viajar a Nicaragua, una salida que se ha retrasado por la falta de acuerdo entre Managua y Panamá.

(Texto) (Foto) (video)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Kiev y Moscú siguen cruzando acusaciones sobre la violación de la tregua energética que declararon ambos bandos, al tiempo que continúan los combates en el este de Ucrania y en Kursk y el alto el fuego en los ataques al mar Negro continúa sin hacerse efectivo.

(Texto)

OTAN EXTERIORES

Bruselas - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión que celebrarán el jueves y el viernes los ministros de Exteriores de la Alianza, y a la que asistirá por primera vez el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la situación de Ucrania como telón de fondo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO UE

Londres - Los viajeros procedentes de países de la Unión Europea deben obtener desde hoy una autorización previa electrónica para poder entrar en el Reino Unido, cuyo coste de 10 libras (unos 12 dólares) ascenderá en solo una semana a 16 libras (unos 20 dólares).

(Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU TESLA

Washington - El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla divulga las cifras de producción y entregas de vehículos en el primer trimestre de 2025, periodo en el que se prevé una pronunciada caída interanual de sus ventas, cuando su fundador, el magnate Elon Musk, se ha granjeado el rechazo de numerosos estadounidenses descontentos con su participación en el Gobierno del presidente Donald Trump.

(Texto)

NINTENDO SWITCH

Nueva York - La multinacional japonesa Nintendo presenta oficialmente y desvela nuevos detalles de su última apuesta en el sector de los videojuegos: la Nintendo Switch 2, que fue anunciada en enero y debe salir a la venta este año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CRISIS MIGRATORIA CHILE

Santiago de Chile (Crónica) - La frontera norteña entre Chile y Bolivia, en la localidad de Colchane, la más porosa del país, se convierte cada noche en un gélido campo de escondite y persecución en medio de aguas estancadas y barro, donde el Ejército chileno persigue a los migrantes que, “engañados” por los coyotes, intentan entrar al país de forma irregular. Por Meritxell Freixas

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN MODA

Tokio - Con más de 1,2 millones de seguidores, Aki y Koichi Kim se han convertido en estrellas de las redes sociales gracias a sus "looks" diarios. Pero, a diferencia de las figuras habituales en Instagram y TikTok, este dúo tiene más de 70 años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NOAM CHOMSKY

Madrid - El ensayista y activista estadounidense Noam Chomsky desgrana la que considera "peligrosa" y "mafiosa" política exterior de Estados Unidos en su último libro, 'El mito del idealismo americano' (Ariel), en el que examina cómo las intervenciones violentas de Washington han sido justificadas por una "mitología autocomplaciente".

(Texto)

YOKO ONO

Madrid - La biografía 'definitiva' de la artista japonesa Yoko Ono, que se publica en español este miércoles, busca reivindicar una figura "incomprendida" y víctima de "una misoginia y racismo clamorosos", que convive todavía con el estigma de ser la "bruja que separó a los Beatles", según su autor.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México - GUERRA COMERCIAL - El Gobierno, las empresas y el mercado en México, principal socio comercial de Estados Unidos, reaccionan a los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras crecen los temores de una recesión debido a que el 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino EE.UU. (Texto) (Foto)

Montevideo - URUGUAY GANADERÍA - El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, analiza en una entrevista con EFE la importancia de este rubro para la economía del país suramericano, las ventajas del acuerdo UE-Mercosur y el vínculo con los países de la región.(Texto) (Foto) (Video)

Washington - EEUU CIBERATAQUES - El subcomité de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre Asuntos Militares y Exteriores analiza en un panel cómo proteger las telecomunicaciones de Estados Unidos de ciberataques patrocinados por los Estados. (Texto)

Washington - EEUU ABORTO - El Tribunal Supremo de EE. UU. escuchará este miércoles argumentos en un caso impulsado por Carolina del Sur que podría restringir más el acceso al aborto, en el primer litigio sobre el tema desde la reelección de Donald Trump. (Texto)

Washington - EEUU ARTE - La National Gallery of Art de Washington presenta la exposición "In the Tower: Chakaia Booker: Treading New Ground", que muestra el arte creado por la escultora estadounidense Chakaia Booker con residuos como los neumáticos. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York - EEUU SERIES - La serie de ciencia ficción ‘The Handmaid’s Tale’, protagonizada por Elisabeth Moss y que se desarrolla en un Estados Unidos distópico bajo un régimen totalitario de corte teocrático, estrena su sexta y última temporada en Los Ángeles, California. (La alfombra roja comienza a la 1.00 GMT del jueves) (Texto) (Foto)(Vídeo)

13:00 GMT.- Ciudad de Guatemala - GUATEMALA JUSTICIA - Un grupo de testigos claves declara en el proceso judicial que enfrentan tres exparamilitares guatemaltecos acusados de cometer violaciones y crímenes de lesa humanidad contra 36 mujeres mayas del norte del país en 1981, en pleno conflicto armado interno (1960-1996). (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires - ARGENTINA MALVINAS - Argentina conmemora el Día Nacional del Veterano y de los Caídos en la guerra de las Malvinas. (Texto)

12:00 GMT.- Miami - EEUU ESPAÑA - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realiza una visita a Miami para posicionar a la capital española como destino de primer nivel para la inversión extranjera mediante coloquios universitarios y reuniones con empresarios, gremios comerciales y con los alcaldes Francis Suárez y Daniella Levine Cava, de Miami y el condado Miami-Dade, respectivamente. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles (EE.UU.) - ARDE BOGOTÁ - El cuarteto musical de rock alternativo español Arde Bogotá se embarca este miércoles en su primera travesía por EE.UU. con un concierto solidario para los damnificados en los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles el pasado enero. (Texto) (Foto) (Video)

Quebec (Canadá) - QUEBEC CATALUÑA - Una delegación de la Mesa del Parlament, encabezada por el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, llega a la Asamblea Nacional del Quebec, en la segunda jornada de su viaje institucional a este territorio canadiense. (Texto)

12:00 GMT.- Río de Janeiro - BRASIL INDUSTRIA - El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en febrero. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- NINTENDO SWITCH.- La multinacional japonesa Nintendo presenta oficialmente y desvela nuevos detalles de su última apuesta en el sector de los videojuegos: la Nintendo Switch 2, que fue anunciada en enero y debe salir a la venta este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar una nueva batería de aranceles a numerosos países, desde la Unión Europea a México, pasando por Canadá y la India, que amenaza con afectar a los mercados internacionales y ahondar la guerra comercial que ha desatado el mandatario estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU AUTOMÓVILES.- El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla da a conocer las cifras de producción y entregas de vehículos en el primer trimestre de 2025, un dato clave para la compañía cuando la mayoría de analistas prevén que sus ventas han caído hasta un 8 % en relación al mismo periodo de 2024. (Texto)

Buenos Aires.- JOAQUÍN SABINA.- Tercero de los diez conciertos que ofrece Joaquín Sabina en Buenos Aires entre marzo y abril, como parte de su gira de despedida 'Hola y Adiós', y todos ellos con las entradas agotadas. (Texto)

San José.- NICARAGUA LITERATURA (Entrevista).- El escritor nicaragüense Arquímedes González presenta en una entrevista con EFE su último libro 'En abril yo seguía viva´, que relata la cruel realidad que vive Nicaragua. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

01:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO UE.- Entra en vigor la exigencia de la autorización previa electrónica para entrar al Reino Unido (ETA) para los viajeros de la Unión Europea. (Texto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA SEGURIDAD.- La ministra del Interior en funciones de Alemania, Nancy Faeser, presenta el informe sobre criminalidad de 2024 en Berlín, junto al presidente de la Oficina de la Policía Criminal (BKA), Holger Münch.

07:00 GMT.- Chisinau.- MOLDAVIA GAGAUZIA.- La Cámara de Apelaciones de Chisinau estudia el recurso de la defensa de la líder de la autonomía gagauza, Yevguenia Tutsul, contra la medida cautelar de 20 días de arresto

07:30 GMT.- París.- ÓPERA PARÍS.- La Ópera de París presenta su temporada 2025/26 de espectáculos de ópera, danza y conciertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:15 GMT.- Berlín.- DISCAPACIDAD CUMBRE.- El canciller alemán en funciones, Olaf Scholz, y el rey Abdalá II de Jordania participan en la apertura del 'Global Disability Summit 2025' en Berlín junto al presidente de la Alianza Internacional de Discapacidad, Nawaf Kabbara, y la vice secretaria general de la ONU Amina Mohammed. (Foto)(Vídeo)

13:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- JUAN PABLO II ANIVERSARIO.- Se celebra en la basílica de San Pedro una misa por el 20 aniversario de la muerte de san Juan Pablo II que será oficiada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, y en la que se espera la presencia de varias autoridades, entre ellas la primera ministra, Giorgia Meloni (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Bruselas.- OTAN EXTERIORES.- Rueda de prensa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, previa a la ministerial de Exteriores de la Alianza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- GROENLANDIA DINAMARCA.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, visita hasta el viernes el territorio autónomo de Groenlandia para reunirse con su nuevo Gobierno, en medio del interés de Estados Unidos por esta isla ártica.

Budapest.- HUNGRÍA ISRAEL.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene previsto llegar hoy a Budapest, donde se reunirá a partir de mañana con el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, pese a la orden de arresto contra el mandatario israelí emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. (Texto)

Bratislava.- ESLOVAQUIA POLONIA.- El presidente polaco, Andrzej Duda, inicia hoy una visita de dos días a Eslovaquia, donde se reunirá, entre otros, con su homólogo eslovaco, Peter Pellegrini.

Bakú.- AZERBAIYÁN ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, efectúa una visita oficial a Azerbaiyán. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, comparece ante un comité parlamentario para dar explicaciones sobre los anuncios presupuestarios que realizó en la llamada Declaración de Primavera. Parlamento de Westminster París.- FRANCIA ARTE.- La feria Art Paris da comienzo a su edición 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CINE.- El comité organizador del 47 Festival Internacional de Cine de Moscú presenta en rueda de prensa su programa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- UE ACERO.- El pleno del Parlamento Europeo debate las últimas propuestas de la Comisión para apoyar al sector del metal y el acero. (Texto)

Varsovia.- UE DEFENSA.- Consejo informal de ministros de Defensa de la UE. (Texto)

Oriente Medio

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Desde hace un mes, Israel impide la entrada de alimentos, ayuda humanitaria, combustible o medicamentos a la Franja de Gaza, en el que es ya el bloqueo más largo desde el inicio de la guerra y que sitúa una vez más a los palestinos al borde de la hambruna. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Familias y movimientos de reservistas en Israel se manifiestan en Jerusalén en favor del servicio militar obligatorio, defendiendo que "todos" sirvan en el Ejército, en el marco de la nueva ofensiva israelí sobre Gaza y mientras el país sigue lidiando con los problemas para reclutar a judíos ultraortodoxos y el número creciente de reservistas que no quieren volver a combatir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

06:30 GMT.- Nueva Delhi.- INDIA CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, llevará la 53.ª Conferencia de la Casa Sapru y hablará sobre ´Chile e India: Codo con codo en el Sur Global´. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Tokio.- JAPÓN MODA.- Con más de 1,2 millones de seguidores, Aki y Koichi Kim se han convertido en estrella de las redes sociales gracias a sus "looks" diarios. Pero, a diferencia de las figuras habituales en Instagram y TikTok, este dúo tiene más de 70 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- BIRMANIA TERREMOTO.- Con algunas operaciones de rescate suspendidas por la baja probabilidad de hallar supervivientes tras el devastador terremoto de Birmania del viernes pasado, se sospecha que aún hay cientos de desaparecidos bajo los escombros de edificios colapsados, mientras la cifra de muertos se acerca a los 3.000. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, viaja a la ciudad de Bombay, en el oeste de la India, donde tiene previsto participar en el evento 'Shoot in Chile' para promocionar al país suramericano como escenario ideal para las producciones de la industria del cine indio (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245