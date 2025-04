María del Monte ejerce de madrina en la presentación del libro de Tamara Gorro

Tamara Gorro ha presentado este miércoles, 2 de abril, su último libro, 'Ahora que vuelvo a vivir', y ha escogido a María del Monte como madrina para este día tan especial. Las dos disfrutan de una gran amistad, para muchos desconocida, que en parte, ha salvado a la influencer en su peor momento.

Ella misma ha reconocido ante las cámaras que "no habíamos tenido amistad, pero cuando nos conocimos conectamos mucho" y a raíz de conocerse "he estado con ella mucho al teléfono con ella, me ha ayudado mucho y he empatizado una barbaridad".

En su peor momento, Tamara "buscaba la voz de la experiencia en este proceso y ella ha pasado cosas muy dolorosas", por lo que "es la mejor que me va a entender en este libro y lo va a saber expresar".

Por su parte, María también ha hablado ante los medios y ha desvelado que Tamara es el ejemplo de que "la procesión va por dentro", pero ha recalcado que "hay que saber tener momentos en los que hay que sacar las cosas hacia afuera porque si no te comen".

En ese aspecto, la artista se considera "una afortunada de la vida" porque "recurro mucho al sentido del humor y no sé, tengo el concepto de que le caeré mal a mucha gente, pero normalmente la percepción es que no le caigo mal a la gente".

Por último, con ganas de "vivir" la Semana Santa, María también ha desvelado que tanto ella como su mujer "estamos muy bien, está todo perfecto en su trabajo y yo en el mío" después de pasar por un momento complicado.