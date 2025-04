Jessica Bueno, a los problemas económicos de Jota Peleteiro

Tras su entrevista en '¡De Viernes! contando su versión de su separación de Jessica Bueno dejando en la cuerda floja a la modelo -a la que ha acusado de ser una "mantenida" defendiendo que nunca ha dejado de hacerse cargo de los gastos de los dos hijos que tienen en común después de verse obligado a firmar un convenio regulador de 15.000 euros al mes para que la andaluza mantuviese el alto nivel de vida al que estaba acostumbrada-, la economía de Jota Peleteiro está en el punto de mira.

A tres días de sentarse en el plató del programa de Mediaset, el exfutbolista habría reculado en sus duros ataques a su exmujer y habría cambiado de opinión. Tras sus ataques a Jessica, ahora ha asegurado en conversación con un reportero de 'TardeAR' que la sevillana está perdonada, es la madre de sus hijos y quiere que todo le vaya bien, por lo que pretende enterrar el hacha de guerra como personas civilizadas y llegar a un acuerdo por el bien de sus pequeños. De ahí que en su reaparición en '¡De Viernes!' vaya a tener una actitud conciliadora.

Y aunque sigue manteniendo que siempre ha cumplido con la pensión de manutención de 2.000 euros al mes, se insiste en que Jota no se hace cargo de los gastos relativos a los niños desde hace meses, y la revista 'Lecturas' ha sacado a la luz la verdadera situación de sus cuentas.

Lejos de poseer una millonaria fortuna en Emiratos Árabes como se ha dicho, la publicación muestra que la economía del exfutbolista sería especialmente delicada, sin rastro de ese patrimonio que se ha dicho de 700 millones de euros. En nuestro país tendría varias propiedades embargadas y una elevada deuda con la Seguridad Social, de ahí que su paso al frente rompiendo su silencio en televisión estaría motivado por necesidad económica y no para defenderse de lo que Jessica ha contado sobre su separación.

"Vaya, he pasado de millonario a estar en la ruina" ha respondido Peleteiro en 'TardeAR', explicando que ha sido nominado a los 'Qatar economic' como uno de los 70 CEO más importantes del momento gracias a su empresa que ha desarrollado un sensor de agricultura revolucionario.

Además, el exjugador ha lanzado un dardo a la sevillana al asegurar que su actual mujer, Ajla Peleteiro, es la mujer de su vida: "Es increíble. Entró en un momento de mi vida con problemas duros porque no ver a mis hijos ha sido muy duro. Me apoya en todo, y lo más fácil era irse porque tenía muchos problemas, pero no dudó en quedarse. Es el amor de mi vida" ha sentenciado.

Unas declaraciones a las que Jessica ha reaccionado con indiferencia y una sonrisa, guardando silencio tanto sobre el cambio de Jota respecto a ella y sobre los problemas económicos de su exmarido, dejando en el aire qué le parece que ahora diga que Ajla es la mujer de su vida después de diez años casado con ella.