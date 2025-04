Jefe de la OTAN insta a Europa a intensificar esfuerzos militares

(Bloomberg) -- El secretario General de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los ejércitos europeos deberían “intensificar sus esfuerzos” en un momento en que Estados Unidos se aleja de la región para centrarse más en las amenazas procedentes de Asia.

Al ser consultado sobre una información aparecida en los medios de comunicación sobre posibles planes bélicos de EE.UU. con China, Rutte reconoció el giro de EE.UU. hacia la región Indo-Pacífica, aunque reiteró que Washington no tiene planes de retirarse de Europa.

“Es comprensible que, con el tiempo, Estados Unidos quiera centrarse cada vez más en esa parte del mundo”, declaró Rutte a la prensa el miércoles en Bruselas, antes de una reunión de dos días de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. “Así que es lógico que Europa se esfuerce aún más”.

El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte habló mientras los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza militar buscaban dimensionar el compromiso del presidente Donald Trump con la seguridad mutua y cómo resolver la guerra de Rusia en Ucrania. “EE.UU. está comprometido con la OTAN”, reafirmó Rutte.

Trump ha desconcertado a los Estados miembros de la OTAN con sus acercamientos a Moscú y sus amenazas dirigidas a Kyiv mientras intenta poner fin a la guerra de tres años en Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores tienen previsto aprovechar la reunión del jueves y el viernes para sondear al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras trazan el camino a seguir.

Con una cumbre de la OTAN fijada para junio en La Haya y muchos puestos aún por cubrir en la nueva administración estadounidense, los aliados se centrarán en establecer un canal de comunicación con sus homólogos en Washington, según altos diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato.

La incursión de la administración Trump en la seguridad transatlántica, con la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth a la sede de la OTAN en febrero, se ha centrado en exigir a los aliados que gasten el 5% de la producción económica en sus ejércitos y asuman la responsabilidad principal de la defensa de la región.

Se espera que los aliados de la OTAN adopten en La Haya una nueva cota de gasto de al menos el 3% del producto interno bruto, mientras que el objetivo actual del 2% se cumplirá ampliamente este año. La exigencia de Trump del 5% no la cumple actualmente ningún aliado, incluido EE.UU., el mayor contribuyente de la alianza.

En términos más generales, los miembros de la OTAN tratarán de ganarse el apoyo de Rubio para un reequilibrio coordinado del reparto de cargas de la alianza después de que EE.UU. asumiera la mayor parte de la capacidad militar en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso está en marcha, incluso cuando muchos gobiernos siguen sin saber si EE.UU. retirará sus tropas de Europa y cómo lo hará.

