Hansi Flick: "Soñar está permitido, pero tenemos que estar enfocados"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado que "soñar está bien" y que le "está permitido" a sus pupilos de cara a la final de la Copa del Rey MAPFRE, a la que han llegadoo tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, pero igualmente ha abogado por "estar enfocados, seguir centrados y trabajar duro" en todos los torneos.

"Soñar está bien, soñar está permitido, pero tenemos que estar enfocados, seguir centrados y trabajar duro, y lo haremos. No es fácil, porque mañana llegaremos a las tres o cuatro de la mañana, y no tendremos la oportunidad de descansar mucho, los jugadores se irán a su casa, se irán a dormir no demasiado y luego tenemos que entrenar de nuevo", dijo Flick en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"Tenemos que recuperarnos, recuperarnos, recuperarnos, y luego tenemos que ver qué es posible hacer contra el Betis. Eso es lo normal para las próximas semanas, es nuestro trabajo", afirmó Flick este miércoles sobre el apretado calendario en lo que queda de primavera, a rebufo de la gran reacción de su equipo después de Navidad.

"Siempre pienso en positivo. Lo que tengo que decir es que después del parón, hemos mejorado mucho. En cada partido y en cada entrenamiento puedes ver que el equipo cree en nuestro estilo, en cómo queremos jugar. Y, por supuesto, creo que el partido contra Atlético antes del parón [navideño] fue un buen punto de inflexión", recordó el técnico alemán.

"Le dije al equipo, y creo que también a vosotros en la conferencia de prensa después de eso, que estaba muy contento con cómo jugábamos. Estábamos en una forma fantástica y en este momento también es así. Y estoy muy contento, lo agradezco porque jugamos muy valientes en la primera mitad. En la segunda parte, hemos sufrido un poco con su ataque, pero todos los defensas han hecho un buen trabajo", elogió a la zaga.

"Así que está bien. No es fácil mantener la portería a cero y ganar aquí porque creo que el Atlético es uno de los mejores equipos, no solo de España, sino también de Europa. Y estamos contentos por ello", añadió Flick antes de extender sus alabanzas a su 'staff' y a la plantilla.

"Tengo un buen equipo a mi alrededor y, por supuesto, tengo buenos jugadores, muy profesionales. Creo que el club puede estar muy orgulloso de ellos y también la afición creo que también está orgullosa de cómo el equipo ha jugado esta noche y ha llegado a la final. Es fantástico", recalcó.

"Esto siempre se trata del equipo. Y el equipo no son 11 jugadores, sino también los del banquillo. Lo que argadezco es que cada jugador que ha entrado ha dado lo mejor de sí mismo, y así es como queremos jugar. Así que todos están ahí, todos hacen su trabajo muy bien y eso es como funciona un equipo con éxito. Y eso es muy importante", argumentó Flick.

"Se puede ver cómo normalmente el Atlético es fuerte cuando está por banda y tiene la oportunidad de centrar. Son jugadores muy peligrosos, con delanteros por dentro, pero lo hemos defendido bien. Y creo que también es parte del juego, parte de un partido, que toca defender, y lo hemos hecho genial. Creo que los últimos cuatro, pero también el centro del campo y los delanteros están incluidos en la defensa", explicó.

"Creo que con Eric [García] tenemos un poco más de estabilidad en defensa y eso es lo que necesitábamos en la segunda parte. Además, hoy Frenkie [De Jong] y Pedri han jugdo un partido fantástico, hn sido muy valientes con el balón, manteniendo la posesión y eso ha estado realmente bien", aseguró el entrenador del Barça.

"Le dije a Eric después del parón de invierno, porque sé que podría tener oferta de otro club: 'Oye, quiero que te quedes aquí. Tendrás la oportunidad de jugar al 100% y para mí estás en una posición diferente, puedes jugar'. Y es así por lo que se puede ver del último mes cómo lo ha hecho; genial, de verdad. Como ya dije, es una gran persona además de un jugador profesional, y eso es lo que quiero", subrayó.

Luego Flick fue preguntado por la final del 26 de abril ante el Real Madrid en La Cartuja. "No vivo en el pasado, vivo aquí y ahora, así que me gustaría decir también que no vivo en el futuro. Por eso no pienso en la final. Si alguien quiere preguntarme sobre la final o cómo me siento, diré que el próximo partido es contra el Betis", resaltó el germano.

"Es un buen momento, pero tengo experiencia en esTo y sé lo rápido que puede cambiar. Así que es bueno estar concentrados, es realmente bueno estar concentrados. Como he dicho antes, se permite soñar, pero trabajaremos muy duro y nos mantendremos centrados porque es un gran sueño para nosotros ganar títulos, pero creo que en el club tienen mucho margen para más títulos", auguró fialmente sobre la Liga y la Champions League.