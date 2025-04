Fiscalía venezolana enviará carta a Volker Türk para exigir liberación de los migrantes

Caracas, 1 abr (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que enviará una carta el próximo miércoles al alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, para exigir la liberación de los connacionales que fueron enviados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador.

En el programa 'Maduro de repente', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Saab detalló que la comunicación a Türk es también para exigir que el tema de los migrantes se trate de "emergencia" en las instancias de derechos humanos de la ONU.

También, añadió el fiscal, es para que "se presione por los medios legales, tanto de la ONU como de los países que están en este momento secuestrando" a los venezolanos -como El Salvador, indicó-, para que los migrantes "tengan una inmediata libertad".

"¿Cuál es el papel del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, del Consejo general de los Derechos Humanos de la ONU? Abrir un debate, en tiempo real, de esto, convocar de emergencia. Yo hago un llamado a Volker Türk: que convoque de emergencia a los países miembros de esa instancia en la ONU para debatir este caso que no puede permanecer más en silencio", manifestó Saab.

Junto al funcionario venezolano, Nicolás Maduro hizo un llamado a los magistrados del Poder Judicial de El Salvador para que liberen a los migrantes venezolanos, quienes -aseguró- "no han cometido ningún delito" en el país centroamericano, donde llegaron tras ser acusados de presuntamente formar parte de la banda criminal Tren de Aragua, que nació en una cárcel de Venezuela y que EE.UU. considera una organización terrorista.

"Venezuela pone los aviones para irlos a buscar, de inmediato, apenas sean liberados", indicó el líder chavista.

El pasado viernes, la Cancillería venezolana informó que Maduro conversó el miércoles con el secretario general de las ONU, António Guterres, y el viernes con Türk, con el objetivo de "asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de los 238 compatriotas injustamente detenidos" en El Salvador, donde, dijo, "han sido encarcelados sin ningún tipo de proceso judicial y privados de su derecho a la defensa".

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, Guterres y Türk expresaron su "compromiso de activar todos los mecanismos disponibles para restablecer, lo antes posible, los derechos flagrantemente violados de las y los migrantes venezolanos".

El miércoles pasado, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, recorrió la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentra este grupo de migrantes, expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía.

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) -una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno de Nayib Bukele impulsa bajo un régimen de excepción-, la funcionaria agradeció a El Salvador y a su presidente por "su asociación con los Estados Unidos" para recibir a "terroristas" y encarcelarlos.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa salvadoreña no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano. EFE

(video)