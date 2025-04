Fincher dirigirá la secuela de 'Érase una vez en Hollywood', con Tarantino y Brad Pitt

Los Ángeles (EE.UU.), 2 abr (EFE).- El realizador estadounidense David Fincher dirigirá la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood) con Quentin Tarantino como guionista y con Brad Pitt repitiendo el papel de la primera versión.

La nueva película, que aún no tiene título, la desarrolla la plataforma Netflix y en ella Brat Pitt, que encarnará de nuevo al presunto asesino Cliff Booth, será también productor, informó Variety.

Pitt y Fincher han trabajado juntos ya en otras películas, algunas de ellas tan populares como 'Se7en', 'El club de la lucha' o 'El curioso caso de Benjamin Button'.

El largometraje, según Variety, es una producción especialmente singular, no solo porque un director de renombre dirige la secuela de la película de otro director de renombre, sino también por el cambio de la propiedad de un estudio de cine a una plataforma de 'streaming'.

'Érase una vez en Hollywood' fue estrenada por Sony Pictures en 2019, pero Tarantino negoció un acuerdo que le devolvería la propiedad de los derechos de autor subyacentes de la película después de varios años.

El proyecto se concreta después de que Tarantino descartara los planes para lo que habría sido su décimo (y supuestamente último) largometraje, titulado 'The Movie Critic'.

En este film Brad Pitt retomará oficialmente el papel que le valió un Óscar al mejor actor de reparto en la versión inicial de esta historia, en la que también trabajaron Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. EFE