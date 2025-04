El nuevo observatorio astrofísico de la NASA abre los ojos

El observatoriro astrofísico SPHEREx de la NASA ha activado sus detectores por primera vez en el espacio, que confirman que todos los sistemas funcionan según lo previsto.

Lanzado el 11 de marzo, SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) creará un mapa 3D de todo el firmamento cada seis meses para indagar en los orígenes del unverso.

Aunque las nuevas imágenes no están calibradas y aún no están listas para su uso científico, ofrecen una visión fascinante de la amplia visión del cielo que ofrece SPHEREx, según la NASA. Cada punto brillante es una fuente de luz, como una estrella o una galaxia, y se espera que cada imagen contenga más de 100.000 fuentes detectadas.

Hay seis imágenes en cada exposición de SPHEREx, una para cada detector. Las tres imágenes superiores muestran la misma área del cielo que las tres inferiores. Este es el campo de visión completo del observatorio, un área rectangular aproximadamente 20 veces más ancha que la Luna llena. Cuando SPHEREx comience sus operaciones científicas rutinarias a finales de abril, realizará aproximadamente 600 exposiciones diarias.

FUNCIONA TAL COMO FUE DISEÑADA

"Nuestra nave espacial ha abierto los ojos al universo", declaró Olivier Doré, científico del proyecto SPHEREx en Caltech y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ambos en el sur de California. "Funciona tal como fue diseñada".

El observatorio SPHEREx detecta luz infrarroja, invisible para el ojo humano. Para obtener estas primeras imágenes, los miembros del equipo científico asignaron un color visible a cada longitud de onda infrarroja captada por el observatorio. Cada uno de los seis detectores SPHEREx cuenta con 17 bandas de longitud de onda únicas, lo que suma un total de 102 tonos en cada exposición de seis imágenes.

Esta descomposición del color puede revelar la composición de un objeto o la distancia a una galaxia. Con estos datos, los científicos pueden estudiar temas que abarcan desde la física que gobernó el universo menos de un segundo después de su nacimiento hasta el origen del agua en nuestra galaxia.

Las nuevas imágenes también muestran que el telescopio está enfocado correctamente. El enfoque se realiza completamente antes del lanzamiento y no se puede ajustar en el espacio.