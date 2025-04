El Nobel Óscar Arias no sabe por qué EEUU canceló su visa, pero afirma que nada lo callará

San José, 1 abr (EFE).- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias Sánchez, dijo este martes que desconoce las razones que tuvo Estados Unidos para cancelar su visa, pero afirmó que nada lo callará y que continuará criticando la política norteamericana.

"No sé por qué me han suprimido la visa", declaró Arias en una conferencia de prensa en su casa, donde dijo a los periodistas que no quiere especular sobre las razones que tuvo el Gobierno estadounidense para tomar esa decisión.

"Si alguien quiere utilizar alguna represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar, pero sí me pueden hacer el daño que significa no poder viajar a Estados Unidos, un país donde estudié, donde recibieron la educación universitaria mis dos hijos y donde he coincidido con muchas de sus políticas y he discrepado con otras, siempre con mucha valentía y sintiéndome independiente", expresó Arias.

El expresidente, quien comentó que no tiene ningún viaje planeado a Estados Unidos, reiteró las críticas que ha hecho históricamente a ese país por su inversión militar, que según dijo asciende a "un trillón de dólares", y además por las políticas migratorias y comerciales que ha estado empleando el Gobierno de Donald Trump.

"He criticado al Gobierno de Estados Unidos por muchas de las cosas que ha hecho ahora y en el pasado; este gobierno y los anteriores; lo he hecho siempre", declaró Arias, de 84 años de edad.

Arias Sánchez, quien gobernó Costa Rica en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, se sumó este martes a una serie de figuras políticas y trabajadores públicos costarricenses a quienes el Gobierno de Donald Trump ha quitado la visa sin razones oficiales confirmadas.

En sus redes sociales Arias ha sido crítico del Gobierno de Donald Trump, especialmente de la forma en que ha abordado la guerra entre Rusia y Ucrania, y también de la posición del actual Gobierno de Costa Rica que preside Rodrigo Chaves en relación a la visita, en febrero pasado, del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

En su segundo Gobierno, Arias impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también estableció relaciones diplomáticas con China en 2007, lo que propició la firma de un TLC con el gigante asiático.

Tras la visita del secretario Rubio a Costa Rica en febrero pasado, el Gobierno estadounidense retiró el visado a los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), mismo partido de Arias; y a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista, así como a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (estatal de energía y telecomunicaciones), Ana Sofía Machuca.

Todos ellos habían sido criticados constantemente por el presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus ministros, por supuestamente apoyar o favorecer a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, la cual aspiraba a competir por contratos para el desarrollo de redes de 5G en Costa Rica.

En su visita a Costa Rica, Rubio felicitó al Gobierno costarricense por su "firmeza" para no permitir la participación de empresas chinas en 5G y además advirtió de posibles sanciones para funcionarios que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.

Desde 2023, el Gobierno de Chaves firmó un decreto en el que establece que para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. China no es signatario de ese instrumento. EFE

