El brasileño Jardine lamenta la falta de puntería del América

Ciudad de México, 1 abr (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, lamentó este martes la falta de contundencia de su equipo, en el empate sin goles con Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Nos faltó contundencia. No es fácil jugar ante Cruz Azul, es un equipo que te puede dar un baile en posesión si no estás ordenado y nosotros cedimos la posesión en el primer tiempo", subrayó el técnico al final del juego.

En el partido el América inició con mejor manejo de balón, pero terminó el primer tiempo dominado por el rival. En la segunda parte las Águilas mejoraron y generaron las mejores opciones de gol, pero no tuvieron puntería.

El estratega explicó que su equipo perdió concentración y por eso permitió que el rival lo dominara, aunque al final corrigieron, aunque no les alcanzó para anotar.

"Jugamos muy bien los primeros 20 minutos, luego cedimos el control a Cruz Azul y nos costó defender porque no teníamos el balón. En el segundo tiempo tuvimos las opciones más claras que no solemos perdonar", explicó.

André Jardine reconoció que se va con el sabor amargo de no convertir, aunque confió en que en el juego de vuelta mejorarán su puntería.

"Planteamos un juego para ganar, pero dejamos la tarea incompleta. Mantuvimos nuestra portería en cero, eso era importante, pero había que meter al menos un gol y no lo conseguimos. Me voy frustrado porque tuvimos las opciones más claras y no fuimos contundentes", concluyó.

Las Águilas son el equipo más ganador en la historia de este certamen, con siete títulos. La ocasión más reciente en la que levantó este trofeo lo hizo de manera consecutiva en las ediciones 2015 y 2016.

En el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf el América visitará al Cruz Azul el próximo martes. EFE