Sergio 'Checo' Pérez: "Varios equipos se han puesto en contacto conmigo"

El mexicano Sergio Pérez, expiloto de Oracle Red Bull Racing, ha admitido que "varios equipos" de la Fórmula 1 "se han puesto en contacto" con él sobre un posible regreso al Campeonato del Mundo para 2026, apuntando que "se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses" para tratar esa posibilidad de volver a la parrilla.

"Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi", aludió 'Checo' Pérez al último Gran Premio del Mundial de 2024. "Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses", declaró a F1.com a través de una videollamada.

Así, valoró su adiós al equipo de bebidas energéticas: "Todo sucedió muy tarde en la temporada". "Realmente no me lo esperaba. Solo se aclaró cuando estuvimos en Catar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido", insistió el antiguo piloto de Sauber, de McLaren y de Force India/Racing Point.

"Ha sido fantástico tener esta cantidad de tiempo para dar un paso atrás, ver el deporte desde fuera y poder darme cuenta del camino que he recorrido hasta ahora en muchas áreas", subrayó. "Siento que estoy en una posición privilegiada en mi carrera, sabiendo que siempre he aprovechado al máximo todas mis oportunidades; y eso para mí, como deportista, es muy importante", recalcó el deportista mexicano.

"Si encuentro un proyecto que me motive plenamente para volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo", afirmó al respecto de su futuro en la F1.

"Es por eso que me he dado al menos seis meses para tener todas mis opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre qué hacer a continuación con mi carrera", aclaró. "Estamos hablando con varias personas. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar", apostilló Pérez.

"Ya llevo mucho tiempo en la F1, casi todo. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar completamente comprometido con la F1, necesito motivación", repitió. "Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto", argumentó Pérez.

"EN LA F1, LA GENTE TIENE POCA MEMORIA"

"En la F1, la gente tiene poca memoria", lamentó. "En un par de carreras, se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1 y en general lo he hecho muy bien", señaló. "Sobre todo el año pasado, no pude demostrar lo que puedo hacer como piloto", agregó. "Y ahora, de repente, la gente se da cuenta de lo difícil que es conducir el coche", ironizó.

"Cuando me uní a Red Bull, había grandes pilotos que habían tenido dificultades: Alex [Albon], Pierre [Gasly], etc. Son pilotos fantásticos y tuvieron dificultades. Yo pasé tanto tiempo en Red Bull que todos olvidaron lo difícil que es conducir el coche, así que fue complicado", describió sobre sus últimas semanas en Red Bull.

"Siento que, si hay un proyecto que me parece lógico, y además con el cambio de normativa para 2026, tomarme un año libre no me afectará si vuelvo", reiteró Pérez antes de elogiar a la escudería 'energética'. "Realmente quiero que el equipo tenga éxito, ya que tengo muchos amigos allí", recalcó. "Pasé cuatro años con ellos y quiero verlos triunfar. Es un tema muy difícil de abordar", confesó el mexicano.

"En este momento estoy fuera, he estado en contacto con algunos miembros del equipo allí, pero cuando no estás allí internamente, es difícil saber", respondió al ser preguntado qué ocurre tras ver al japonés Yuki Tsunoda como sustituto del neozelandés Liam Lawson.

"Para mí fue muy sencillo: es bastante difícil sacarle el 100% al coche, obtener confianza en él, y las cosas con las que tuve problemas, incluso Adrian [Newey] habló de ellas", desveló. "Pero quiero desearles lo mejor. Woody, que es un gran amigo mío, está diseñando para Yuki ahora, así que espero que les vaya bien", se refirió a Richard Wood.

"Yuki tiene el talento, la velocidad y, sobre todo, la mentalidad para afrontarlo. Creo que tiene la mentalidad y la actitud adecuadas para afrontarlo. Espero que triunfen", concluyó Pérez al respecto de Tsunoda.