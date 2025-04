Samsung Electronics presenta su visión de 'AI Home' en el evento Welcome to Bespoke AI

SEÚL, Corea, 1 de abril de 2025

Los electrodomésticos Bespoke AI, equipados con pantallas avanzadas y disponibles en nuevas categorías de productos, simplifican las tareas del hogar al ofrecer soluciones inteligentes y eficientes

SEÚL, Corea, 1 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics ha revelado su renovada visión de "AI Home" y su nueva gama de electrodomésticos inteligentes en el evento global Welcome to Bespoke AI, celebrado en Seúl, Corea. Con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura e intuitiva, la compañía mostró avances en inteligencia artificial aplicada al hogar y presentó una amplia variedad de electrodomésticos equipados con pantallas y funciones mejoradas.

Jeong Seung Moon, vicepresidente ejecutivo y director del Equipo de I+D de Digital Appliances en Samsung Electronics, abrió la conferencia de prensa global con la visión de la compañía para un hogar con inteligencia artificial, donde múltiples dispositivos trabajan en conjunto para adaptarse a las necesidades de los usuarios en cada espacio.

"Con nuestros electrodomésticos Bespoke AI, Samsung ha dado vida a un hogar inteligente con AI que no solo facilita las tareas diarias, sino que también optimiza el consumo de energía y el bienestar", afirmó Jeong Seung Moon. "Seguiremos ampliando AI Home a más hogares, integrando pantallas inteligentes, Bixby y la seguridad de Knox".

Línea de electrodomésticos Bespoke AI 2025

Durante el evento, Samsung presentó su línea 2025 de electrodomésticos Bespoke AI, con innovaciones diseñadas para resolver los desafíos diarios de los usuarios.

En el centro de esta visión se encuentra la pantalla AI Home1. Tras su lanzamiento el año pasado, ahora está disponible en nuevos tamaños y se ha integrado en una variedad más amplia de productos, como los refrigeradores Bespoke AI, la Bespoke AI Laundry Vented Combo, las lavadoras y las secadoras2.

La pantalla AI Home de 9 pulgadas en los refrigeradores Bespoke AI amplía las opciones para los consumidores, ofreciendo una experiencia similar a la de la pantalla más grande del AI Family Hub™. Gracias a la actualización de AI Vision Inside3, ahora es posible gestionar mejor los alimentos con nuevas funciones, como el reconocimiento automático de productos procesados4, disponible tanto en modelos con AI Family Hub™ como en aquellos con AI Home. Por otro lado, la pantalla AI Home de 7 pulgadas en la Bespoke AI Laundry permite a los usuarios controlar fácilmente los ciclos de lavado y secado, además de supervisar y gestionar otros dispositivos conectados5.

Los nuevos electrodomésticos Bespoke AI incorporan funciones mejoradas que se ajustan a las necesidades de los consumidores. El refrigerador Bespoke AI Hybrid, por ejemplo, emplea inteligencia artificial para optimizar el enfriamiento al detectar su estado actual y anticipar cambios en la temperatura interna, lo que permite una regulación más eficiente.

La línea Bespoke AI Laundry incluye nuevas características que aumentan la comodidad del consumidor, con nuevos modelos autónomos que actualizaron AI Wash y AI Dry a AI Wash+6 y AI Dry+, así como modelos que se lanzarán en Europa, que consumirán hasta un 55% menos de energía que los requisitos mínimos para la certificación clase A de las lavadoras7. Además, Samsung presentó el nuevo Bespoke AI Laundry Vented Combo, el primer combo ventilado de su clase8. Reduce significativamente el tiempo de secado, finalizando el lavado y el secado en 68 minutos con su ciclo Super Speed.

Samsung también sigue innovando en su línea de aspiradoras. La aspiradora de mano inalámbrica Bespoke AI Jet Ultra se lanzará con la mayor potencia de succión del mundo9, de hasta 400 W10. El modo de limpieza AI 2.011 actualizado identifica los más diversos espacios12, como esquinas13 y tipos de alfombras14, para mejorar el rendimiento de limpieza.

Samsung también presentó el Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.15 El robot aspirador no solo está diseñado para traspasar límites, sino que también cuenta con la función de reconocimiento de objetos mediante AI para entornos complejos16, que puede reconocer obstáculos de hasta 1 cm e incluso líquidos transparentes17 para obtener los mejores resultados de limpieza. Y cuando se encuentra con esquinas o paredes, el cepillo sale, lo que le permite limpiar áreas que podrían ser difíciles para los robots aspiradores convencionales.

Los electrodomésticos Samsung brindan facilidad de uso, cuidado y ahorro a los consumidores

Samsung expuso más sobre su visión de "AI Home" y su compromiso de integrar la AI en la experiencia conectada para adaptarse a diversos estilos de vida, a través de los principales beneficios de Facilidad de uso, Cuidado y Ahorro.

Gracias a la adopción de la pantalla AI Home, a los usuarios les resultará más fácil que nunca interactuar con la funcionalidad completa de sus electrodomésticos Bespoke AI. La pantalla inteligente ahora es un hub de control central aún mejor, que conecta incluso dispositivos de terceros a través de SmartThings sin necesidad de un dispositivo hub independiente18. Los usuarios también pueden usar funciones como el Daily Board del refrigerador para recibir información personalizada y administrar mejor su día, o usar Map View para monitorear y controlar fácilmente otros dispositivos conectados.

El asistente Bixby actualizado permite un control más fácil de los dispositivos mediante comandos de voz y mejora la usabilidad con nuevas funciones, como Voice ID19. Personaliza los servicios reconociendo la voz del usuario, cambiando automáticamente a la cuenta Samsung de quien habla y mostrando su calendario en la pantalla. Y si esa persona también usa la opción de baja visión en su teléfono inteligente Galaxy, se sincronizará automáticamente con su pantalla para una mejor experiencia de visualización.

Durante el evento también se presentaron los nuevos servicios de SmartThings, entre ellos Family Care20,que envía una alerta a otros miembros de la familia si el movimiento de un usuario no se detecta a la hora programada —o si no hay actividad durante un determinado período de tiempo después de la última actividad—. También es posible utilizar el robot aspirador para buscar señales de emergencia, y toda esta funcionalidad está protegida por Samsung Knox.

Esfuerzos continuos para garantizar experiencias confiables

Para completar su visión de "AI Home" para 2025, Samsung mostró cómo está superando los límites de la innovación, priorizando una experiencia confiable para los usuarios.

En primer lugar, Samsung aplicará la seguridad mejorada de Knox a los dispositivos de toda la línea para que los usuarios puedan disfrutar de la experiencia de AI en el hogar con tranquilidad. Específicamente este año, Trust Chain, que forma parte de Knox Matrix, se aplicará a todos los electrodomésticos con Wi-Fi lanzados en 2025. Los usuarios pueden monitorear el estado de seguridad de los productos en tiempo real a través del panel de control en cualquier momento21.

Por primera vez22, Knox Vault también se aplica a los electrodomésticos, almacenando datos particularmente sensibles del usuario, como contraseñas e información de autenticación, en un chip de hardware separado para garantizar la protección. Además, para protegerse contra posibles ataques cuánticos futuros, la seguridad de Samsung también está equipada con criptografía poscuántica (PQC), que integra Knox Matrix Credential Sync, para sus productos de pantalla23.

Otra gran prioridad para Samsung es garantizar que los clientes puedan utilizar las últimas funciones de software en sus electrodomésticos actuales sin tener que comprar otros nuevos. Con Smart Forward24, el servicio de actualización de software de SmartThings, Samsung mantiene sus electrodomésticos siempre actualizados con nuevas funciones para mejorar la experiencia del consumidor.

Samsung también está siempre mejorando el mantenimiento de los productos. SmartThings Home Care utiliza AI para diagnosticar el estado de cada electrodoméstico y, si detecta signos de mal funcionamiento, envía una notificación con antelación. Además, un representante de soporte técnico puede brindar orientación sobre las acciones que se pueden tomar de forma remota en función de los resultados del diagnóstico previo25. Esta función de soporte ahora se ha ampliado a más países, incluidos Francia, Países Bajos y Canadá, después de Corea y Estados Unidos.

Al incorporar estas innovaciones, Samsung ofrece experiencias de hogar inteligente más seguras y confiables, que permiten a los usuarios disfrutar de mayor comodidad y tranquilidad.

