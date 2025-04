Roca Rey, "contento, orgulloso y en paz" con Serra y 'Tardes de Soledad': "Enseña con crudeza lo que es la tauromaquia"

El torero Roca Rey ha afirmado que está "contento, orgulloso y en paz" por haber abierto las puertas a Albert Serra para el documental 'Tardes de Soledad', una producción en la que "hay muchísima verdad".

"Creo que muchas veces en el mundo real intentamos evadirnos un poco de la verdad, de las cosas que quizá nos pueden hacer pensar, como la vida o la muerte. Y el documental enseña con una crudeza bastante fuerte lo que es la tauromaquia, las cogidas, las volteretas y el riesgo que hay", ha asegurado en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

El torero ensalza la "verdad" que muestra 'Tardes de Soledad', producción que se ha alzado con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián o con el Premio Nacional de Tauromaquia 2024, entregado por el Senado, nueve comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, entre otros reconocimientos.

"Hay muchísima verdad en la película y no solo en la cinta porque lo que verdaderamente tiene verdad es la tauromaquia. Me siento muy orgulloso y muy contento, y sobre todo muy tranquilo y en paz, de haber abierto las puertas a un gran artista como Albert Serra para que muestre la tauromaquia no solo a nivel español sino a nivel mundial", ha admitido.