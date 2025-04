Parlamento de Ecuador reitera a Noboa que debe pedir licencia para hacer campaña electoral

Quito, 31 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, controlada por el correísmo como primera fuerza de oposición, reiteró este lunes al presidente del país, Daniel Noboa, que debe pedir licencia del cargo para poder participar en actividades de la campaña electoral, donde busca ser reelegido frente a la candidata correísta, Luisa González.

El Legislativo ecuatoriano insistió en un comunicado sobre esta cuestión después de que Noboa notificara al Consejo Nacional Electoral (CNE) que desde el último domingo estará ausente de la Presidencia para participar en actos electorales hasta el final de la campaña, que concluye el 10 de abril.

La normativa ecuatoriana plantea que cualquier autoridad que busque su reelección inmediata debe pedir licencia del cargo durante el periodo de la campaña electoral, y en el caso del presidente se contempla que delegue sus funciones temporalmente en la vicepresidenta.

El mandatario ya trasladó anteriormente al CNE su postura de no solicitar licencia al considerar que su nueva candidatura no es una reelección, ya que en 2023 fue escogido para completar el mandato 2021-2025 que le correspondía a Guillermo Lasso, y al entender que su derecho a pedir el voto no puede estar supeditado a un permiso de un hemiciclo con mayoría correísta.

En cambio, el Parlamento ecuatoriano le recordó este lunes que "la Asamblea es el único poder competente para otorgar licencia al mandatario".

"Hasta la presente fecha, el Legislativo no ha recibido ni aprobado ninguna licencia por parte del presidente de la República", añadió.

Ante ello, la Asamblea Nacional reiteró que "las acciones de proselitismo político realizadas por el jefe de Estado y candidato, durante la campaña electoral, sin contar con la licencia aprobada por la Legislatura (Parlamento), podría constituir una infracción electoral.

Noboa tampoco pidió licencia durante la campaña electoral para la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, sin que hasta el momento ninguna autoridad competente se haya manifestado si el mandatario cometió una infracción electoral.

Al igual que ahora, tampoco delegó el cargo en su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento y a la que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió en el primer día de campaña para esta segunda vuelta.

En su lugar, Noboa nombró por decreto como "vicepresidenta encargada" de manera temporal a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, a la que delegó las funciones presidenciales únicamente en los días donde tenía actividades electorales.

Esta delegación de la jefatura del Estado en Gellibert fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Sin embargo, Noboa volvió a nombrar el domingo a Gellibert como "vicepresidenta encargada", justo antes de notificar al CNE que se ausentaba del cargo, por lo que implícitamente se deduce que vuelve a ser ella quien estará al mando del país en esta campaña electoral para la segunda vuelta, pese a la sentencia ya existente del tribunal constitucional.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o devuelven al correísmo al poder, lo que convertiría a González en la primera mujer en la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.