Mikel Oyarzabal: "Esto habla bien de lo que el equipo ha conseguido en los últimos años"

El futbolista español Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, ha subrayado que poner al Real Madrid contra las cuerdas en semifinales de la Copa del Rey MAPFRE "habla bien de lo que el equipo ha conseguido" ya no solo este curso, "sino en todos estos últimos años" con Imanol Alguacil como entrenador y un bloque de jugadores.

"Nosotros dentro del vestuario confiábamos en que podíamos darle la vuelta a la eliminatoria en el Bernabéu contra el Madrid en semifinales de Copa. Así que creo que eso habla bien de lo que el equipo ha hecho, de lo que el equipo ha conseguido ya no solo hoy, sino en todos estos últimos años", dijo Oyarzabal este miércoles desde el Estadio Santiago Bernabéu, tras el empate que metió a los merengues en la final copera.

"Es duro que en esos minutos finales, de córner, de aquella manera, pues te ganen", aludió al gol del 4-4 logrado por Antonio Rüdiger de cabeza en el 115'. "Una pena ahora, momento duro. Toca darle la vuelta cuanto antes, centrarse en lo que queda de Liga y el año que viene, cuando vuelva el momento de jugar esta competición que tanta ilusión nos trae a todos, pues estar preparados para intentar vivir noches como la de hoy", auguró el capitán 'txuri-urdin' desde la zona mixta.

"Tú mira la plantilla de ellos. Es que da igual quién juegue o quién no, el que entre, el que juegue de inicio... Por algo están donde están y están todo el rato compitiendo donde están compitiendo. Creo que nos tenemos que ir con la cabeza alta, orgullosos de lo que hemos hecho", recalcó.

En este sentido, abogó por "intentar seguir por ese camino en este final de temporada" para los partidos que quedan en LaLiga EA Sports. "Intentar volver a entrar en Europa, que es el objetivo. Estamos a dos puntitos del séptimo y el octavo puesto, que van a dar acceso a Europa sí o sí. Así que a descansar, pasar el momento duro y de pena que hay aquí ahora, y de mañana en adelante a pensar en lo que viene", repitió.

También habló sobre la polémica en la acción previa al 3-3. "Yo he visto un fuera de juego de Mbappé que hace interferencia con el central. No sé si era fuera de juego o no, creo que sí porque venía de apretar y no había hecho la vuelta. Hace un movimiento, creo que condiciona la decisión de Igor [Zubeldia]; pero bueno, el córner es posterior y esto es así", se resignó Oyarzabal.

"Creo que no mucha gente confiaba, nosotros sí, en que le podías dar la vuelta a una eliminatoria en el Bernabéu, que venías desfavorable, venías perdiendo contra el Madrid en unas 'semis' de Copa. Creo que eso habla de lo que el equipo transmite, de lo que el equipo cree y creo que así ha sido", insistió el futbolista del equipo donostiarra.

"Es una pena, muchos pequeños detalles que no salen bien y sobre todo la manera del final. Al final ya llegas hasta la prórroga dándole la vuelta al partido cuando se te habían puesto empate de nuevo, pues una pena", insistió el capitán finalmente.