Líder opositor taiwanés se muestra abierto a subir gasto militar frente a presión de China

Taipéi, 1 abr (EFE).- El presidente del Partido Popular de Taiwán (PPT), el segundo mayor partido de la oposición taiwanesa, Huang Kuo-chang, expresó este martes su disposición a aumentar el gasto militar de la isla frente a las crecientes amenazas de China, el mismo día en que Pekín lanzó una nueva oleada de maniobras bélicas.

En una charla con corresponsales extranjeros, Huang se mostró abierto a debatir el aumento del presupuesto de Defensa por encima del 3 % del PIB con el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), siempre y cuando esa discusión sea "abierta y transparente".

"El PPT es un partido muy pragmático. Si el PDP siente que actualmente hay una necesidad de incrementar las adquisiciones militares, tenemos que mirar qué equipos quieren, sólo entonces podremos decidir (...). El PPT nunca se ha negado a colaborar con el PDP en propuestas que ayuden al país", afirmó.

El líder del PPT, formación que cuenta con ocho legisladores y resulta clave en la conformación de mayorías parlamentarias, criticó no obstante la utilización del gasto militar por parte del Ejecutivo como una "herramienta política" para "causar división" y "crear enemigos internos" en Taiwán.

"Estamos a favor de fortalecer las capacidades de defensa de Taiwán, pero esto no debe convertirse en algo que provoque conflictos en Taiwán, cause divisiones domésticas o cree enemigos internamente. No debe usarse como herramienta política", proclamó Huang.

"La República Popular China pretende apoderarse de Taiwán, lo que supone la mayor amenaza para nuestra seguridad. Esta es una situación objetiva (...). La posición del PPT es muy clara: nos oponemos fuertemente al EPL (Ejército Popular de Liberación) y a su amenaza militar sobre Taiwán", agregó el también legislador.

Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que China realiza unas maniobras militares en las inmediaciones de Taiwán con unidades del Ejército, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes para "acercarse a la isla desde múltiples direcciones" y "lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan su independencia".

Estos ejercicios tienen lugar dos semanas y media después de que el presidente taiwanés, William Lai, pronunciara uno de sus discursos más duros contra China como mandatario, catalogando por primera vez a Pekín como una "fuerza externa hostil". EFE

