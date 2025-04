La confianza empresarial en Japón empeoró en el primer trimestre de 2025 por los aranceles

Tokio, 1 abr (EFE).- La confianza empresarial en la evolución de la economía japonesa empeoró en el primer trimestre del año, en un momento marcado por el impacto en el comercio global de la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El último informe de coyuntura económica trimestral del banco central japonés, conocido como Tankan, mostró este martes que el índice de confianza entre las grandes empresas manufactureras nacionales se situó en los tres meses hasta marzo en 12 puntos, dos por debajo de los 14 de la encuesta previa hasta diciembre.

Este nivel es un punto inferior a las previsiones que publicó el Banco de Japón (BoJ) y sugiere que los grandes grupos nipones, incluidos los de la industria automotriz y la electrónica, están preocupados por el impacto en sus actividades y la economía nacional del alza de gravámenes ejecutados o planteados por Estados Unidos.

Washington es el segundo socio comercial para Tokio, tras Pekín.

La inquietud es especialmente elevada en el sector del motor, en el que Trump ha anunciado que prevé aplicar aranceles adicionales del 25 % para todas las importaciones estadounidenses de vehículos y de componentes para los mismos.

Las del motor supusieron el 28,3 % de las exportaciones japonesas a EE.UU. en 2024, el sector de mayor proporción, seguido por los envíos de autopartes, que supusieron el 5,8 %.

El arancel actual de las importaciones estadounidenses de estos bienes es del 2,5 % y su alza hasta el 27,5 % previsto tendría un impacto notable en un sector clave para el comercio japonés.

A esto se suman los denominados 'aranceles recíprocos' que la Administración Trump ha amenazado con imponer a los socios con los que mantiene déficit comercial, como es el caso de Japón.

Aunque Tokio no tiene elevados gravámenes para las importaciones estadounidenses, Washington considera que el país asiático impone unas 'barreras no arancelarias' que lo tratan "injustamente" y por ello no contempla eximirlo de sus medidas arancelarias.

En lo que respecta a las grandes empresas no manufactureras japonesas, entre las que se incluyen las del sector servicios, se mostraron optimistas en el arranque de 2025 y en el informe trimestral Tankan de hoy su confianza mejoró dos unidades, hasta 35 puntos.

Según las previsiones del BoJ, se espera que la confianza entre las grandes empresas manufactureras se mantenga inalterada en el trimestre que acaba de arrancar, aunque estima que la de las no manufactureras decaerá siete unidades.

El índice Tankan mide el porcentaje de compañías japonesas que creen que las condiciones de negocio son favorables, menos las que piensan lo contrario, y está considerado como un importante anticipo sobre el crecimiento económico de Japón. EFE