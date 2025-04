Japón vuelve a pedir a EEUU que lo exima de sus aranceles y medita "medidas" en respuesta

Tokio, 1 abr (EFE).- El Gobierno japonés volvió a pedir este martes a Estados Unidos que exima a Japón de los nuevos aranceles planteados por el presidente Donald Trump que entrarán en vigor esta semana y dijo que contempla adoptar medidas en respuesta, aunque aún no ha definido cuáles.

"Japón ha explicado a EE.UU. que es el primer país inversor para el territorio y le ha pedido ser excluido de los gravámenes", reiteró hoy el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en una rueda de prensa en la que abordó los detalles de los recientemente aprobados presupuestos generales del Estado para el ejercicio de 2025, que en el país asiático arranca este 1 de abril.

Ishiba dedicó unos minutos a comentar sobre la nueva política arancelaria de Trump y aseguró que desde su Gobierno "estudiarán bien" su impacto en la economía y las empresas nacionales, y que adoptarán las "medidas necesarias".

"Si entran en vigor las medidas (arancelarias), estableceremos mil ventanillas a través de las que responderemos a las preocupaciones y consultas de las pymes", y si sus operaciones de negocio se ven impactados, "fortaleceremos las ayudas para favorecer el flujo de capitales y la financiación", aseguró Ishiba.

El mandatario japonés añadió que el Gobierno visitará fábricas y empresas que puedan verse afectadas "para comprobar el impacto y dar la ayuda adecuada" en cada caso.

Ishiba también afirmó que los ministerios y organizaciones pertinentes se coordinarán "para adoptar contramedidas", aunque no ofreció detalles concretos sobre las mismas.

El primer ministro nipón aseguró que desde su Gobierno han estado deliberando sobre el tema arancelario "día y noche", y no descartó volver a viajar a EE.UU. para abordar en persona el asunto.

"Si es necesario, no dudaré en ir a hablar directamente con el Gobierno estadounidense, pero primero debe haber consultas entre las agencias y ministerios a cargo", negociaciones que se están manteniendo actualmente, señaló el japonés.

Estos comentarios de Ishiba se producen tras el anuncio de la Administración estadounidense de su voluntad de aplicar el próximo día 3 el incremento en un 25 % del gravamen a las importaciones de vehículos desde el 2,5 % actual, una industria clave para Tokio que suponen cerca del 30 % de su comercio total con Washington.

La comparecencia del primer ministro nipón tuvo lugar, además, horas después de que el presidente Trump dijera que empezará a imponer "en los próximos días" lo que considera 'aranceles recíprocos' a los socios con los que mantiene déficit comercial, como es el caso de Japón.

Aunque Tokio no tiene elevados gravámenes para las importaciones estadounidenses, Washington considera que el país asiático impone unas 'barreras no arancelarias' que lo tratan "injustamente" y por ello ha dicho que no contempla eximirlo de sus medidas arancelarias. EFE

