Infografías del martes 1 de abril de 2025

JUAN PABLO II - Este 2 de abril se cumplen 20 años de la muerte del papa Juan Pablo II. El papa Juan Pablo II, de cuya muerte se cumplen veinte años este 2 de abril, fue el primero no italiano en más de 500 años y su pontificado duró más de 26 años, durante los cuales, incluso, intentaron asesinarlo, en 1981.PEDRO PASCAL - El actor chileno Pedro Pascal celebra su cincuenta cumpleaños este 2 de abril en el mejor momento de su carrera artística. El protagonista de exitosas series como 'The Mandalorian' y 'The Last of Us' tendrá el papel más relevante de su carrera y su entrada al Universo Cinematográfico de Marvel cuando encarne a Mr. Fantastic en la esperada película 'The Fantastic Four: First Steps'.EE.UU. BALONCESTO - Las zapatillas de baloncesto Air Jordan, las más icónicas de la historia, salieron al mercado hace cuarenta años para desafiar las reglas del deporte y convertirse en un símbolo de la moda gracias a la histórica carrera de Michael Jordan en la NBA. FORBES MILLONARIOS - El empresario Elon Musk, dueño de Tesla, X y SpaceX, es el hombre más rico del mundo, con una fortuna de más de 347.000 millones de dólares, según la lista anual de las personas más acaudaladas que publica la revista Forbes.

----

css/mf

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com