Feliciano, director de las Finales de la Davis tres años más: "Creo que tenemos la competición perfecta"

Madrid, 1 abr (EFE).- Feliciano López continuará tres años más como director de las Finales de la Copa Davis que a partir de esta temporada tendrá su tramo decisivo en Bolonia.

El español, un referente del tenis español, especialmente en esta competición, cumplirá un lustro al frente del torneo más relevante del tenis por equipos. Feliciano, que cuenta con cinco trofeos de la Davis, comparte esta responsabilidad con la dirección del Masters 1000 de Madrid que empezará a final de este mes de abril.

La Federación Internacional de Tenis ha acentuado su confianza en Feliciano López que no descarta en el futuro acercarse a la pista y ejercer de entrenador e, incluso, en un momento dado, como capitán del equipo español tal y como reconoce en una entrevista con la Agencia EFE.

-- Pregunta: Enhorabuena por la confianza y por otros tres años más como director de las Finales de la Copa Davis

- Respuesta: “La Copa Davis ha sido mi competición favorita, donde he vivido unos momentos increíbles y agradezco mucho la oportunidad. Es una competición muy especial para mí y poder aportar la experiencia de tantos años desde otro rol estoy muy agradecido. Además, es un acuerdo por tres años, agradezco a la ITF por confiar en mí y mucha ilusión. Los últimos años ha sido espectaculares con la Final entre Ocho de Málaga. Y ahora, pues seguir trabajando para que sea otro éxito como ha sido estos últimos años y con muchas ganas de que todo siga igual y que terminemos de consolidar este formato que está yendo tan bien”

-- P: Afronta, además, una etapa de cambio, con un sistema mixto, por decirlo alguna forma. Es el formato definitivo?

- R: “Ha sido un proceso largo. La competición estuvo en manos de otra empresa durante un tiempo. Después ha vuelto a manos de la ITF y la idea desde el principio era coger toda la información, de todas las partes involucradas para encontrar el mejor formato posible para que la Copa Davis ocupe el lugar que realmente merece. Es una competición importantísima en el mundo del tenis con una historia espectacular.

"Realmente yo no lo llamaría un gran cambio. La idea es seguir potenciando la Final entre Ocho. Hemos tenido espectadores de todo el mundo en Málaga durante los últimos años y realmente y estando allí se ha visto que se ha vivido un ambiente de Copa Davis de verdad que es lo que diferencia esta competición. En Málaga, se ha recuperado el verdadero ambiente de pasión, de gente de todo el mundo apoyando a sus jugadores. Y por otro lado después de años preguntando a todas las partes involucradas, a los jugadores, hemos llegado al formato que es una combinación de la esencia inicial del torneo que es el formato en casa o fuera, donde el anfitrión elige superficie, recuperar esa esencia, pero sin olvidar el formato de Final a Ocho que es increíble y creo que tenemos la competición perfecta y por eso queremos potenciarlo”.

-- P: Tres años en Bolonia como sede de la fase final. Se ha ido de España, donde ha estado en las últimas temporadas.

- R: “Hemos tenido mucha suerte de tener la Copa Davis en España, cuando estuvo en manos de Kosmos se disputó en Madrid, y en los últimos años Málaga ha hecho una apuesta enorme para acogerla. Pero la competición es una competición internacional y es lógico que esté en diferentes ciudades. Y en ese sentido, Italia está en un momento increíble, son los vigentes campeones en la Copa Davis y en la Copa Billie Jean King.

El tenis italiano está en el mejor momento de su historia y eso ha contribuido también al interés de Italia de albergar esta competición y estamos muy felices, la verdad. Es un país muy tenístico con una gran tradición en el tenis, que ha producido grandísimos tenistas a lo largo de la historia, acostumbrado a organizar grandes eventos, de tenis también, y estamos por tanto muy contentos de poder colaborar con ellos”

-- P: La Copa Davis de momento se resiste de momento a la llamada de Arabia que últimamente asume la organización de los eventos más importantes.

- R: “El empuje de Arabia en el tenis ha sido un poco progresivo. Junto con la ATP y la WTA empezaron a mostrar interés hace algunos años ya. Van consiguiendo cosas. Las Finales WTA, la Next Gen, tienen el proyecto de un Masters 1000 del que se va avanzando y que se anunciará en breve…

Yo tampoco estoy en contra o a favor. Yo estoy agradecido de que todo el mundo muestre interés en albergar eventos internacionales de tenis en el mundo. Eso es lo que es realmente destacable. El interés de Italia ha sido enorme desde el principio. Ha hecho una apuesta enorme por estar tres años junto a la ITF organizando las Finales y estamos felices”.

-- P: La última Copa Davis nos dejó aparte de una gran competición, unos momentos muy emotivos con el adiós de Rafa Nadal como profesional.

- R: “Por un lado es triste que ya no le podamos ver competir. Yo lo he vivido más de cerca pero también tengo esa parte de aficionado, de emocionarme con sus partidos, cosas que la gente de todo el mundo ha vivido gracias a él. Rafa ha conseguido emocionar a mucha gente en los lugares más recónditos del planeta y eso es triste porque no lo vamos a volver a vivir pero por otro lado era algo que sabíamos que iba a pasar. Las carreras de los tenistas no son eternas. Tienen un principio y un final.

Fue muy emotivo. Fue una pena que España no pudiera llegar más lejos pero la Final a Ocho de los últimos años el nivel ha sido altísimo. El primer año de Málaga recuerdo el partido entre Djokovic y Sinner, con Italia ganando por primera vez después de muchos años; el año pasado fue Países Bajos que acudió de tapada y al final nos sorprendió e hizo un papelazo en Málaga quedando subcampeón.

Por un lado, triste de no volver a Rafa competir. El mundo del tenis se siente un poco huérfano porque se ha ido. Pero me queda el recuerdo de lo que supuso el evento en sí, la final entre ocho como la gente lo tiene ya un poco marcado en su calendario, de ver el ambiente con la gente de todos los países”..

-- P: Se le acumula el trabajo en los despachos porque también ejerce como director del Mutua Madrid Open que arranca en menos de un mes.

- R: “Bueno, concretamente en estos días estoy un poco más liado. Queda poco para que arranque el torneo. Pero estoy muy agradecido, la verdad, de todo lo que el tenis me está dando. Para mí, trabajar en un torneo como Madrid y una competición como la Copa Davis es un orgullo y un privilegio.

Me siento halagado de que la gente de alguna manera confíe en mi después de tantos años en el circuito. Al final es el mundo que conozco y que he vivido siempre. Más que trabajar en los despachos lo que hago es compartir mis vivencias y experiencia y si eso puede ayudar los eventos en los que estoy involucrado, pues fantástico”.

-- P: El torneo de Madrid esta vez un poco distinto. Sin Rafa Nadal y también sin Jannik Sinner.. Con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como grandes alicientes para un torneo ya consolidado.

- R: “Es una suerte de los Masters 1000 tener a los mejores del mundo siempre. Somos el producto estrella del circuito ATP y aunque Rafa no esté el torneo de Madrid ha crecido mucho durante la época de Rafa pero yo creo que hemos llegado a un nivel en el que no dependemos tanto de quién viene o quién no viene para que el torneo sea un éxito y eso ha sido un trabajo de más de veinte años.

Por ese lado, muy contentos de que Novak vuelva, de tener a Carlitos, a los mejores del mundo. El año pasado, en las chicas tuvimos una final increíble otra vez. Estamos muy felices y con ganas de que llegue el torneo”

--P ¿Hay que estar preocupado por Carlos Alcaraz? Ha tenido un comienzo algo irregular y aquí, si no ganamos siempre planea la preocupación.

R: “En esto me gustaría incidir en cómo somos aquí. Al final no sé si no somos conscientes o es la mentalidad y la cultura del español que solo le parece bien el primer puesto y a veces se infravalora otras cosas, otros éxitos de otros deportistas, incluso, y en el tema concreto de Carlos, no sé de qué tenemos que estar preocupados. Al final un jugador que con 21 años ha ganado cuatro Grand Slam, que está sano y no tiene problemas físicos y tiene el futuro que tiene por delante. La verdad, a mí lo único que me provoca Alcaraz es ilusión, porque me quedan muchos años de poder disfrutarlo.

"La gente habla de que si es irregular, no podemos estar pendientes de todos los comentarios porque uno se vuelve loco. Carlitos tiene una personalidad increíble, un tenis espectacular y sigue haciendo su camino. Cuando se retire, la gente podrá tener una opinión, decir ‘yo creo que podía haber hecho más’, otro que diga ‘yo creo que ha exprimido su potencial al máximo’. Al final es complicado. A mi manera de verlo, estoy ilusionadísimo porque me quedan un montón de años para poder disfrutarlo”

-- P: Habrá una etapa similar a la rivalidad del ‘big three’, entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

- R: “Es que si comparamos épocas... La época última ha sido la mejor de la historia del tenis, donde han coincidido tres, casi cuatro, auténticos fenómenos que hubieran sido claros dominadores de su generación en cualquier otro momento. Si nos ponemos a comparar con eso, claro, no va a ser muy positiva. Pero tenemos a Sinner y Carlos que lideran el tenis a nivel mundial y tienen una rivalidad que va a ser mejor, incluso, con el tiempo ,porque los dos van a mejorar y eso es lo que debemos de centrarnos.

Desde luego, sin dejar de valorar todo lo que hay aparte de Sinner y Alcaraz que es muy bueno también. Es una bendición para el tenis en un momento en el que el Big Three se va, donde solo queda Djokovic, pues que aparezcan estos dos fenómenos. Yo me quedaría con eso”

-- P: Le gustaría volver algún día a la primera línea del tenis. Más cerca de la cancha? Ser entrenador, por ejemplo, capitán de Copa Davis?

- R: “Me gusta el tenis mucho y ha sido mi pasión. Ahora estoy feliz con este rol, con la Copa Davis y en Madrid, en el Mutua, pero no descarto en el futuro hacer otras cosas relacionadas con el tenis, ya sea entrenar, o lo que sea. El tema de la Copa Davis, de momento con David Ferrer, está en las mejores manos y ¿es una posibilidad de futuro?, Sí. Pero no es algo que a corto plazo tenga en mente. Estoy contento con lo que hago ahora y en el futuro se verá

-- P: Albert Ramos anunció su retirada el pasado domingo. Otro que se va.

- R: “Al final, el tiempo pasa para todo el mundo. De la generación nuestra aunque es más joven, veremos jugadores por encima de la treintena que van colgando la raqueta y es lógico. Es el momento de disfrutar de otro tipo de jugadores otros que llegan, como Mensik, que llaman a la puerta de manera importante. Más allá de prestar atención a los que se van hay que centrarse en los que están y en los que vienen”

--P: ¿Qué opinión le merece la reciente postura de la asociación de jugadores que lidera Djokovic que ha criticado a los estamentos del tenis como ATP, WTA o ITF?

- R: “Muy sorprendido, pero ahora mismo no tengo mucho más que decir. Hay una batalla legal ahí y, como director del torneo de Madrid y director de las Finales de la Copa Davis, no tengo nada más que decir. El tiempo lo dirá”.

