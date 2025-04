Ejército de Mali dice que dron se estrelló en la frontera con Argelia sin generar víctimas

Bamako, 1 abr (EFE).- El Ejército de Mali aseguró este martes que un dron perteneciente a las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) se estrelló en la región norteña de Kidal, cerca de Tinzawatene, una localidad fronteriza con Argelia.

De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor de las FAMA, la aeronave "cumplía una misión rutinaria de vigilancia territorial".

La misma fuente señala que el avión no tripulado cayó en una zona no habitada y no causó "ningún daño a las personas ni a los bienes", y subraya que los dispositivos de protocolos de seguridad "impidieron la explosión del armamento que estaba a bordo".

El Ejército maliense añade que se abrió una investigación para determinar las circunstancias y causas de este incidente.

"El Estado Mayor General del Ejército asegura que este incidente no tendrá ningún impacto sobre la voluntad y la capacidad de las FAMA para garantizar sus nobles misiones de proteger a Mali y a los malienses", se lee en la nota. EFE