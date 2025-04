Conceicao mantiene la confianza en el mexicano Giménez, pese a su bajón

Roma, 1 abr (EFE).- El mexicano Santiago Giménez, delantero del Milan que no marca desde el pasado 18 de febrero, hace más de un mes, mantiene la confianza de su técnico, el luso Sergio Conceicao, que le defendió este martes, justo antes del derbi de Copa Italia ante el Inter de Milán en el que apunta a ser titular.

"Es difícil llegar a Italia y empezar bien de inmediato, hay que adaptarse. Tuvo un bajón, pero le pasa a todo el mundo", dijo Conceicao en rueda de prensa previa al duelo ante el Inter, defendiendo a Giménez tras fallar un penalti ante el Nápoles en la última jornada de Serie A.

"Un periodo de adaptación es absolutamente normal. Giménez llegó, marcó algunos goles y luego tuvo un bajón. Pero le pasa a todos los jugadores, porque la liga italiana es una de las mejores del mundo. La mayor ayuda que puedo darle es que cuando llegué a Italia me pasó lo mismo. Yo le dejo su espacio y mantengo la confianza en él", añadió.

Giménez llegó al Milan en el pasado mercado invernal y tardó solo 11 minutos en dar una asistencia. En su segundo partido, el primero como titular, marcó su primer gol. Y después marcó otros dos en un inicio muy bueno.

Sin embargo, desde el 18 de abril, el delantero mexicano no marca y su rendimiento se ha estancado. Ante el Nápoles, falló un penalti que pudo haber cambiado el partido, que terminó con derrota milanista.

El Milan, por su parte, es noveno en Serie A, a 5 puntos de puestos europeos a falta de 8 jornadas. La Copa Italia, en la que este miércoles juega la ida de las semifinales ante el Inter, garantiza al ganador del torneo un puesto en Liga Europa.

Es la opción más probable para el club de jugar Europa la próxima temporada, aunque ganarla no cambiaría que la campaña ha sido mala: "Estaría satisfecho seguro porque ganaría otro trofeo (ganó la Supercopa). Pero primero hay que ganar las semifinales, luego la final".

"Ahora mismo, no soy la persona más feliz del mundo por lo que he vivido en estos tres meses. Pero la relación del equipo es muy buena. Tenemos que mejorar algunas cosas, pero no es fácil para nadie", apuntó. EFE