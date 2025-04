BBVA espera que la CNMC autorice la OPA sobre Sabadell tras los compromisos "sin precedentes" presentados

El presidente de BBVA, Carlos Torres, cree que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tomará "pronto", en las "próximas semanas", una decisión sobre la OPA que la entidad quiere lanzar sobre Sabadell y espera que suponga la autorización de la oferta "en línea" con los compromisos "sin precedentes" que ha asumido su entidad.

En su intervención durante la segunda jornada del 'Wake Up Spain 2025' organizado por 'El Español' e 'Invertia', Torres ha trasladado que BBVA ha seguido un proceso de interacción con las autoridades en las que se ha escuchado y comprendido las "preocupaciones" expuestas, "no solamente por parte de la CNMC, sino también por otros actores relevantes, incluido el Gobierno".

"Somos sensibles a todas las preocupaciones que se han expresado, y por eso hemos asumido compromisos sin precedentes, eficaces, en campos muy relevantes, no solamente los que tienen que ver con el mantenimiento de la presencia en los territorios, sino también en otros campos como puede ser el de las condiciones comerciales", ha explicado Torres.

Así, ha puesto como ejemplo el compromiso de mantener los niveles de precio del nuevo crédito a empresas, especialmente en aquellas localidades donde puede haber menos competidores, o mantener el volumen de crédito.

Con respecto al paso posterior, el relativo al análisis de la operación por parte del Gobierno, Torres ha señalado que se tratará de un paso que ya dependerá del Ejecutivo, aunque espera que los accionistas de Sabadell, que son "los dueños" del banco, puedan tomar una decisión "cuanto antes" en la OPA que BBVA les quiere formular.

Torres ha afirmado que la operación es una apuesta "clara" por el mundo empresarial, por las empresas de España y por las empresas de todos los territorios en los que BBVA está presente.

De hecho, ha señalado que la intención tras integrar Banco Sabadell --que es "un gran banco"-- será la de que las pymes puedan seguir en contacto con sus mismos gestores. "Lo que cambiará es que tendrán acceso, además, a recursos adicionales especializados, a una red más amplia, también con presencia en el exterior, con la presencia tan potente que tiene BBVA en otros países, y a más crédito", ha defendido Torres.

También ha enmarcado esta operación en el contexto actual europeo, una región que "necesita bancos eficientes, grandes, con la escala necesaria para canalizar los recursos que Europa ha de movilizar hacia proyectos estratégicos".

FINANCIACIÓN DEL SECTOR DE LA DEFENSA

Preguntado por la posibilidad de que BBVA cambie su marco de financiación para permitir la inversión en defensa, Torres ha recordado que los principios que guían al banco marcan límites en la financiación de bombas de racimo, minas antipersona o armas nucleares con países no firmantes de los tratados de no proliferación nuclear. "No creo que esas líneas las vayamos a cambiar en este sentido", ha señalado.

Sin embargo, Torres ha señalado que no tienen obstáculos para financiar a empresas que se dedican al capítulo de defensa o para financiar desarrollos tecnológicos. "Está por un lado el tema armamentístico per sé. Otra cosa son las instalaciones, los proyectos, la tecnología, los drones, etc. Ahí hay un cambio muy amplio en el que también los bancos podemos jugar un papel", ha indicado en concreto.