Ancelotti: "Hemos cometido muchos errores pero hemos cumplido"

Madrid, 1 abr (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, celebró el acceso a la final de la Copa del Rey del fútbol español, en la prórroga, tras empatar a cuatro tantos ante la Real Sociedad, en un encuentro en el que aseguró que hicieron "muchas cosas buenas" pero también "muchos errores" defensivos que deben corregir.

"Encajar cuatro goles no es bueno pero es muy bueno marcar cuatro y pudimos marcar más. Somos un equipo con poco equilibrio pero con mucha efectividad en ataque porque marcar cuatro a la Real no es nada sencillo. Muchas cosas buenas, también hemos cometido muchos errores pero al final hemos cumplido", dijo en rueda de prensa.

"Hemos tenido también un poco de mala suerte. Alaba ha tocado el balón con mala suerte y después no estuvimos bien en balón parado pero en otro área marcamos dos goles a balón parado con buena actuación del lanzador y el rematador. Son cosas a mejorar pero estamos en la final", añadió.

Ancelotti ensalzó el gran desgaste físico de sus jugadores para acabar siendo superiores en la prórroga y sacó conclusiones positivas.

"Creo que estamos bastante bien, la prórroga la hemos hecho bien, pusimos piernas frescas, los que han entrado han aportado y los que jugaron de inicio aportaron hasta el final. Vinícius, Rodrygo y Bellingham han hecho un partido espectacular a nivel físico y hemos acabado con más energía que la Real Sociedad en la prórroga", aseguró.

Agradeció el técnico madridista el apoyo del público y admitió que le dio un toque de atención al brasileño Vinícius Junior para que se implicase defensivamente, que provocó que acabara sacando su mejor versión.

"Fuera no me he visto nunca, en el Bernabéu todo puede pasar en este tipo de partidos, con este ambiente, cuando tenemos que recuperar el marcador nunca bajamos los brazos. La afición apoya con un ambiente muy caliente que hace que nunca nos rindamos en nuestra casa", dijo.

"Lo que le dije ha sacado al mejor Vinícius, ha cambiado el ritmo y en el final ha sido determinante, en una jugada suya hemos marcado el 2-3 y ha aguantado a un nivel físico espectacular hasta el final mostrando todas sus cualidades", elogió.

Por último, tras asegurar que el colegiado perdonó una roja por una dura entrada a Vinícius, ensalzó el partido de Endrick. "Ha jugado muy bien, es lo que le pedimos, que esté listo en el desmarque y ha hecho un remate fantástico, Esto es Endrick, un jugador que puede que no toque mucho el balón pero es muy efectivo en ataque. Jugando 70 minutos a este nivel es suficiente". EFE