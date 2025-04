Al menos tres muertos y siete heridos en ataque israelí en suburbio de Beirut

Jerusalén, 1 abr (EFE).- Al menos tres muertos y siete heridos dejó un ataque israelí en un suburbio de Beirut que fue anunciado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como una acción en contra de "un terrorista" del grupo chií libanés Hizbulá.

Las FDI indicaron en un comunicado conocido este martes en la madrugada que el ataque tuvo como blanco a un "terrorista" de Hizbulá que recientemente había ayudado al grupo islamista Hamás en acciones contra civiles israelíes.

"Debido a la amenaza inmediata que representaba el terrorista, las FDI y la ISA (Agencia de Seguridad de Israel) actuaron para eliminarlo y eliminar la amenaza", agregó el comunicado de las FDI.

Según el diario libanés L'Orient-Le Jour, el ataque israelí dejó como resultado tres muertos y siete heridos en un edificio cercano a la mezquita Imam el-Kazem, en el distrito de Sfeir.

El ataque ocurrió después de que el líder de Hizbulá, Naim Qasem, asegurara el sábado pasado que si Israel no abandona el país y sigue con su agresión contra el Líbano, "no habrá más remedio que optar por otras opciones", pese a que reiteró su compromiso con el alto el fuego.

Qasem pronunció esas palabras un día después de un ataque de Israel en el Dahye, los suburbios en el sur de Beirut.

"Esta resistencia (Hizbulá) sigue presente y comprometida con el acuerdo (de alto el fuego) en esta etapa, pero si Israel no se compromete con el acuerdo, y el Líbano no logró conseguir el resultado esperado a nivel político, no habrá más remedio que optar por otras opciones", dijo Qasem en un discurso televisado. EFE