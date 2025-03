Zelenski recuerda a las víctimas de la matanza de Bucha tres años después de la "liberación"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha encabezado este lunes una ceremonia de homenaje a las víctimas de la ocupación en la ciudad de Bucha, tres años después de la "liberación" de esta localidad situada a las afueras de Kiev y símbolo de la barbarie rusa.

Zelenski y su mujer han depositado una ofrenda ante el muro que recuerda en Bucha a las cientos de personas que perdieron la vida a manos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Las autoridades ucranianas estiman que murieron 561 civiles, doce de ellos niños.

La ocupación de Bucha duró más de un mes, entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de 2022, y fue uno de los primeros símbolos de los abusos a gran escala perpetrados por Rusia en la ofensiva militar que había iniciado sobre Ucrania apenas unos días antes.

A la ceremonia de este lunes han asistido representantes del Parlamento Europeo y de órganos legislativos de varios países de la UE, entre ellos España, que ha estado representada por el vicepresidente primero del Senado, el 'popular' Javier Maroto.

Bucha es, en palabras de Zelenski, en lugar donde "el mundo comenzó a entender la magnitud de la agresión rusa" y a constatar "pruebas de tortura" que dejaban claro que "no era una guerra de un país contra otro, sino una confrontación a gran escala entre dos sistemas". "Después de eso, nadie puede decir que no saben o no entienden qué ocurrió", ha subrayado.

El presidente ha advertido durante la ceremonia que no puede "normalizarse en mal", toda vez que ya se han podido documentar "más de 183.000 crímenes relacionados con la agresión". En este sentido, ha llamado a que "se haya justicia", lo que pasa por aumentar la "presión" sobre Moscú y "no cerrar los ojos a la realidad".