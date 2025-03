Trump dice que arancel a países que compren gas o petróleo de Venezuela "ha tenido un fuerte efecto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este domingo que los aranceles impuestos hace una semana a los países que compren petróleo o gas a Venezuela "ya han tenido un fuerte efecto", después de que su Gobierno haya revocado este fin de semana los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano.

"Hemos puesto aranceles secundarios en Venezuela y han tenido un impacto muy fuerte en Venezuela. Saben que todos los barcos salieron y se fueron. Muchos de ellos se fueron. Tiraron las mangueras al océano y se fueron. No querían estar allí ni un minuto porque no querían que esos aranceles se pusieran de moda, o no querían que los viera allí", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido desde el 'AirForce One' la eficacia de los aranceles "porque si desobedeces nuestras órdenes, no puedes hacer negocios en Estados Unidos, y esa es la gallina de los huevos de oro".

Al ser preguntado por posibles aranceles a las compañías chinas que compran petróleo ruso, el magnate republicano no se ha pronunciado y se ha limitado a celebrar que "en el caso de Venezuela, China echó el ancla y se fue". "Estaban allí. Tenían dos barcos allí y se fueron. Se fueron vacíos. No quisieron arriesgarse. No, no estamos jugando", ha asegurado.

Estas declaraciones llegan después de que a principios de la semana pasada el mandatario estadounidense anunciara que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25 por ciento a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington a partir del próximo 2 de abril.

Además, este fin de semana ha trascendido que la Administración Trump ha revocado los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluidas la española Repsol, la estadounidense Global Oil Terminals, propiedad del millonario y donante del Partido Republicano Harry Sargeant III, y la francesa Maurel et Prom, para exportar crudo desde Venezuela. Estas compañías deberán poner fin a sus operaciones en Venezuela antes del 27 de mayo, han explicado fuentes de Repsol a Europa Press.

La decisión de Washington afecta también a las licencias emitidas a empresas de gas venezolano que tengan relación comercial con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido este domingo de que esta medida refleja su voluntad de "agredir al mundo" y ha asegurado que "los que pierden son ellos".

"Venezuela es un país libre. No somos colonia de nadie. Nadie viene a naricearnos, a ningunearnos. Nadie es nadie. No, ese tiempo se acabó. El tiempo que nos nariceaban y daban órdenes al país en inglés", ha argumentado en un vídeo publicado en su canal en Telegram.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha afirmado en su cuenta de Telegram que ha "mantenido comunicación fluida con las empresas" afectadas por la medida estadounidense y ha asegurado que desde el Gobierno de Venezuela "estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas".

"Como siempre lo hemos sostenido, las empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún Gobierno extranjero dado que Venezuela no reconoce ni aplica jurisdicción extraterritorial alguna. Somos un socio confiable y seguiremos cumpliendo los acuerdos alcanzados con estas empresas", ha defendido tras destacar el plan de independencia energética anunciado recientemente por las autoridades del país latinoamericano.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA_

https://www.europapress.tv/internacional/963705/1/trump-dice-arancel-paises-compren-petroleo-venezuela-tenido-fuerte-impacto

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06