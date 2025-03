Más banqueros del BCE aceptarían una pausa en recortes de tasas en abril

(Bloomberg) -- Varios funcionarios del Banco Central Europeo siguen dudando sobre si reducir las tasas de interés el próximo mes, según personas familiarizadas con el asunto, lo que sugiere que la reunión sigue siendo mucho más incierta de lo que apuestan los inversores.

Los responsables de la política monetaria de todo el espectro restrictivo-expansivo están contemplando una pausa en la reunión del 17 de abril dada la mayor incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y el aumento del gasto militar de Europa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las discusiones.

Los operadores redujeron las apuestas sobre el alcance de los recortes de tasas del BCE este año tras el informe, lo que provocó que los bonos alemanes borraran las ganancias. La posibilidad de una reducción de un cuarto de punto en abril cayó al 65% desde el 85% anterior.

Los funcionarios de tendencia expansiva siguen viendo la necesidad de una mayor flexibilización, pero es posible que no insistan en un séptimo recorte desde junio si sus colegas más restrictivos quieren más tiempo para evaluar los datos, dijeron las personas. Sin embargo, subrayaron que la reunión es dentro de dos semanas y media y que la opinión aún puede cambiar.

Un portavoz del BCE se negó a comentar la decisión de abril, señalando el enfoque del banco central de reunión por reunión.

El BCE ha bajado su tasa de depósito del 4% al 2,5% a medida que la inflación se acerca al objetivo del 2% y la economía de la región lucha por crecer. Pero después de una trayectoria relativamente tranquila hasta ahora, las opiniones en el consejo de Gobierno de 26 miembros son divergentes.

Los inversores han aumentado las apuestas a favor de la flexibilización del BCE después de que Trump anunciara aranceles sobre los automóviles importados y la inflación no alcanzara las expectativas en Francia y España. Eurostat publicará el martes una primera estimación para la zona del euro en general, y los economistas encuestados por Bloomberg esperan un retroceso al 2,2%.

La mayor incertidumbre a corto plazo proviene de los aranceles estadounidenses, y Trump tiene previsto anunciar más esta semana. Aunque los responsables políticos del BCE están de acuerdo en que afectarán al crecimiento económico, discrepan sobre si también estimularán los precios.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: More ECB Officials Appear Ready to Accept an April Rate Pause

--Con la colaboración de Alexander Weber, James Hirai y Aline Oyamada.

