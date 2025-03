Makoke estalla contra Laura Cuevas al ser acusada de haber hecho trampas

Makoke ha vivido este domingo el que sin duda ha sido su día más duro desde el arranque de 'Supervivientes'. Nominada junto a Carmen Alcayde y Koldo Royo, y tachada de "vaga" y de ser "la que menos aporta" por sus compañeros de 'Playa Calma', la exmujer de Kiko Matamoros ha explotado durante la gala de 'Conexión Honduras' después de que Joshua y Laura Cuevas hayan destapado que habría incumplido gravemente las normas del reality.

Tras protagonizar una fuerte discusión con Álvaro Muñoz Escassi porque le explica las cosas "demasiadas veces" pensando que no es capaz de sobrevivir como los demás -"una cosa es que sea rubia y otra que no me entere de nada" aseguraba muy enfadada-, la colaboradora televisiva ha sido señalada y acusada de hacer trampas con la 'ayuda' de su hijo Javier Tudela.

"Tú no me vengas a señalar, tú precisamente que eres la que más tienes que callar en la playa" apuntaba indignado Joshua cuando Makoke salía en defensa de Anita después de que su equipo la acusase de estar detrás del robo de unas lentejas. "Makoke ha incumplido las normas del programa" lanzaba el concursante de 'Maestros de la Costura', revelando que la tertuliana habría "metido comida escondida en el chubasquero que tiene con un agujero" a espaldas de la organización.

Una grave acusación que hacía explotar a la madre de Anita Matamoros contra Laura Cuevas: "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality". Y cuando Sandra Barneda le ha preguntado por qué, ha relatado que "le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel". "Demuestra que eso es verdad" ha retado a la extrabajadora de Isabel Pantoja visiblemente ofendida.

"El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que lleváis, es prácticmanete imposible que coléis ni una almendra y mucho menos una barrita. Pero, evidentemente, el fallo humano existe y no hay nada imposible", ha reaccionado la presentadora mientras el resto de 'Playa Calma' -a excepción de Borja, que ha reconocido que sabía de la 'trampa' porque se la había contado Laura Cuevas- ha guardado silencio evitando salir en defensa de Makoke.

Firme, la hija del mayoral de Cantora ha acusado a la ex de Matamoros de llevar en su plumífero dos barritas de proteínas, asegurando que "se las comió en la primera lluvia". "Además, con esas barritas iba un cartel que ponía 'te quiero' por si le pillaban decir que se lo había metido su hijo en el chubasquero y que ella no lo sabía" ha relatado Laura, "jurando" que fue la propia Makoke la que le había contado la historia.

"Eso es mentira. Me parece muy sucio, yo no le he hecho nada, solo darle cariño" ha afirmado la colaboradora de 'Fiesta' muy enfadada. ¿Tomará medidas la organización si descubre que efectivamente incumplió las normas y se llevó comida a escondidas a los Cayos Cochinos? Por el momento no ha movido ficha, pero de descubrirse que efectivamente hizo trampas, y a pesar de que está nominada, podría enfrentarse a una grave sanción.