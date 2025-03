Madera en cauces: solución natural para almacenar carbono

Los árboles grandes y caídos en los arroyos almacenan enormes cantidades de carbono, y esta reserva de carbono crece con el tiempo, revelan científicos de la Universidad de Vermont.

Además, han constatado que los árboles grandes en los bosques ribereños son más importantes para la captación de carbono en los arroyos con el tiempo, lo que refleja el valor ambiental de los árboles grandes y viejos.

"Sabemos que alrededor del 20 % de las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero provienen del uso del suelo y la deforestación", afirmó en un comunicado el Dr. William Keeton, profesor de la Universidad de Vermont y autor del estudio, "pero también podemos utilizar los bosques y otras coberturas terrestres como lo que llamamos una solución climática natural: encontrar maneras de secuestrar y almacenar más carbono en la vegetación". Keeton sospechaba desde hacía tiempo que la madera retenida en el agua en los bosques primarios almacenaba carbono, pero ¿cuánto? Resulta que bastante.

"Los bosques primarios almacenaban de cuatro a cinco veces más carbono en la madera de los arroyos que los bosques maduros", afirmó Stephen Peters-Collaer, autor principal y estudiante de posgrado de la Escuela de Medio Ambiente y Recursos Naturales Rubenstein de la Universidad de Vermont. "Y en los bosques maduros, este depósito de carbono de la madera muerta en los arroyos es entre un 50 % y un 60 % mayor que el almacenado en la madera derribada en un área de tamaño equivalente en el suelo forestal".

Señaló que, si bien los arroyos de tierras altas ocupan menos espacio que la tierra en los bosques, al centrarse en los grandes trozos de madera de los arroyos, el estudio, publicado en la revista Ecosystems, descubrió una pieza clave que faltaba en el cálculo del almacenamiento de carbono en estos ecosistemas, una pieza que no se había medido anteriormente.

"Una de las razones por las que nos interesó esta cuestión es que en los últimos años se ha comprendido cada vez más que la madera en arroyos, lagos y otros sistemas acuáticos almacena carbono, pero que dicho almacenamiento no estaba bien cuantificado", afirmó Peters-Collaer, becario de posgrado del Instituto Gund para el Medio Ambiente. Los sitios de campo, con historiales de investigación consolidados que proporcionaron un amplio contexto para sus datos, fueron el Bosque Experimental Hubbard Brook en New Hampshire y los bosques primarios del Parque Estatal Adirondack de Nueva York, que Keeton ha estudiado durante años.

Los grandes troncos y ramas caídos pueden ser importantes sumideros de carbono, explicó Keeton, debido a que su menor relación superficie-volumen impide que los agentes de descomposición descompongan la madera, especialmente cuando están sumergidos, por lo que liberan el carbono almacenado más lentamente. Estos troncos también pueden extenderse completamente sobre pequeños arroyos de las tierras altas, añadió Keeton, formando presas persistentes, acumulando cada vez más madera y otros materiales orgánicos y agravando su efecto de almacenamiento de carbono.

Si bien los arroyos de cabecera suelen ser relativamente pequeños y estrechos, representan el 70 % del total de kilómetros fluviales, y su ubicación en las tierras altas los deja generalmente sin desarrollar, explicó Peters-Collaer.

TRONCOS EMPAPADOS

En conjunto, estos factores significan que estos troncos empapados que acumulan carbono podrían ser un importante sumideros de carbono. Sin embargo, los investigadores desconocían la cantidad de carbono que esta madera ligada a los arroyos podía retener, ni cómo variaba entre bosques maduros y primarios, señaló Peters-Collaer.

En parte, reflexiona Keeton, esto se debe a que "los científicos suelen estudiar los arroyos o el bosque, pero no ambos, o no analizan las relaciones entre ellos". Esta relación cambia constantemente, enfatizó Keeton. "La conexión entre el arroyo y el bosque no es estática, sino dinámica. Uno de nuestros principales mensajes es que debemos tener una visión a largo plazo y considerarlos como sistemas dinámicos".

Investigadores, junto con equipos de campo de estudiantes de pregrado de la UVM, pasaron tres veranos recorriendo un total de 4.500 metros de arroyos de cabecera en Hubbard Brook, inspeccionando cuidadosamente la madera de los arroyos, midiendo su tamaño para calcular la cantidad de carbono que contenían e inventariando los bosques ribereños circundantes.

"Descubrimos que un bosque que se está desarrollando hacia una condición de bosque primario acumula más madera en el arroyo de la que se pierde por descomposición", afirmó Peters-Collaer. "Siempre que las tasas de reclutamiento de madera superen las de pérdida, se produce un aumento neto del carbono total almacenado. Los árboles grandes fueron especialmente importantes en este sentido".

El efecto continuará en las próximas décadas, afirmó Keeton, ya que muchos bosques maduros de Nueva Inglaterra apenas han alcanzado la mitad de su larga recuperación tras la tala para la producción de madera y la agricultura en los siglos XIX y XX. A medida que bosques maduros como Hubbard Brook se acercan a la vejez, al igual que los bosques de Adirondack que examinaron los investigadores, continuarán absorbiendo y acumulando el carbono almacenado durante muchas décadas.

"Podemos esperar que el carbono almacenado en estos bosques aumente sustancialmente", concluyó Keeton. "Hemos cuantificado un tipo de almacenamiento de carbono que no se había detectado en los modelos globales de carbono anteriores, un factor importante para comprender las soluciones climáticas naturales".

El trabajo proporciona una perspectiva notable para los propietarios de tierras de Vermont (el 80% de las tierras forestales de Vermont son de propiedad privada), quienes pueden incluir el almacenamiento de carbono y el cambio climático natural.