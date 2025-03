París, 31 mar (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen aseguró que continuará batallando para poder presentarse a las presidenciales de 2027 pese a la sentencia que le condenó este lunes a cinco años de inhabilitación.

"No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura", avanzó Le Pen en una entrevista televisiva. EFE

