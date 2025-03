La tensión arancelaria dispara al oro a nuevos máximos por encima de los 3.100 dólares

La onza de oro troy, activo refugio por antonomasia, registraba en la mañana de este lunes un alza superior al 1%, hasta situarse en nuevos máximos históricos por encima de los 3.100 dólares, en un contexto marcado por las medidas arancelarias a escala global promovidas por Estados Unidos y que se conocerán en detalle este miércoles 2 de abril.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la onza de oro ha marcado este lunes por la mañana un nuevo máximo en los 3.127 dólares, en tanto que sólo en la presente negociación la subida ha llegado a ser de un 1,36%.

En un plano más amplio, cabe observar que la onza de oro acumula una revalorización de casi un 19% en lo que va de 2025, marcado por la inestabilidad global --conquistó por vez primera la cota de los 3.000 dólares el pasado 14 de marzo--. En 2024, alimentado por los conflictos geopolíticos y los recortes de tipos de interés, el oro cerró con una subida de un 27%, su mejor resultado desde 2010.

Los últimos acicates para el oro como activo refugio se producen en una jornada marcada de 'rojo' para las Bolsas globales -Tokio ha caído esta madrugada un 4% y Europa retrocede casi un 2% de manera provisional- por el temor a los aranceles de Trump.

Los analistas de Renta 4 han señalado que estas tasas se anunciarán el próximo 2 de abril, el 'Día de la Liberación' en Estados Unidos, y que el foco estará en el nivel de agresividad, posibilidad de acotamiento, que sean más indulgentes que recíprocos o que se dirijan a todos los países, qué sectores estarán afectados, etc.

Hasta ese día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha anunciado un arancel del 25% a todos los automóviles no fabricados en el país norteamericano y ha amenazado con aranceles secundarios a aquellos países que compren crudo de Rusia, en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no apoye un alto el fuego en Ucrania; y aranceles secundarios a Irán y posibilidad de bombardear al país si no firma un acuerdo de renuncia a sus armas nucleares.

Además, Estados Unidos ha revocado permisos a varias petroleras, entre ellas Repsol, para exportar crudo desde Venezuela.

"Afrontaremos un nuevo capítulo de la tormenta arancelaria", han adelantado los expertos de Banca March: "Trump parece estar preparando a los estadounidenses y a los mercados para lo peor, lo que queda por ver es si finalmente terminará ofreciendo algo más fácil de digerir o por el contrario desplegará todo su arsenal arancelario", han elucubrado al respecto.

A la par de estos acontecimientos, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado que el cambio de relación con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implica "un momento existencial" para Europa, que debe aprovechar para tomar el control de su destino y avanzar hacia su independencia.

"Él (Donald Trump) lo llama 'Día de la Liberación' en Estados Unidos, pero yo lo considero un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino y creo que es una marcha hacia la independencia", ha señalado Lagarde en una entrevista con la emisora France Inter Radio.

Por otra parte, la herramienta de previsión del mercado CME apunta que hay una probabilidad del 80% de que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos en su próxima reunión de junio tras los últimos datos de inflación y la incertidumbre en relación al impacto económicos de los aranceles.

Cabe recordar que el oro y el dólar mantienen, según la teoría clásica, una correlación inversa, ya que cuando baja el 'precio del dinero' (los tipos de interés) son necesarios más dólares para comprar lingotes, en tanto que una política monetaria dura presiona el precio del metal.

CONTEXTO DEL ORO: SUBE UN 70% DESDE OCTUBRE DE 2023

La cotización del oro resurgió con fuerza por el regreso a primer plano del conflicto palestino-israelí, en tanto que desde el pasado 7 de octubre de 2023 -día del ataque de la milicia islamista Hamás sobre territorio israelí- el metal acumula una revalorización de un 70%.

De esta manera, impulsado por los riesgos geopolíticos y la compra masiva por parte de los bancos centrales, el oro alcanzó a principios de diciembre de 2023 una nueva cota para sus registros históricos por encima de los 2.100 dólares y siguió perforando cotas hasta alcanzar los 2.450 dólares el pasado mayo de 2024.

Con la llegada del verano, el oro inició una considerable tendencia alcista, al son de las perspectivas de recortes de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales; de hecho, desde finales de junio de 2024 la subida acumulada es de un 35%.

Anteriormente a esa racha alcista, la última vez que el oro cotizó por encima de los 2.000 dólares fue en mayo de 2023 por la tensión en el conflicto ucranio y los coletazos derivados de la crisis de la banca regional estadounidense, así como la quiebra de Credit Suisse del pasado marzo, de tal manera que su valor alcanzó un valor de 2.063 dólares a principios de ese mayo del pasado año.

Con todo, el anterior máximo histórico del oro se produjo el 7 de marzo de 2022, cuando la onza tocó los 2.075 dólares, por el comienzo dos semanas antes de la invasión rusa de Ucrania. A su vez, también rondó esos niveles en agosto de 2020 tras el estallido de la pandemia.

Hace cinco años, cuando el Gobierno de España y otros tantos ejecutivos a lo largo del globo decretaron el estado de alarma por la emergencia sanitaria del coronavirus, el oro se negociaba en los 1.500 dólares, por lo que en este plazo su valor se ha duplicado.