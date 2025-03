La industria pesquera europea pide que el atún se excluya del acuerdo entre UE y Tailandia

Bruselas, 31 mar (EFE).- El organismo que representa a la industria pesquera europea (Europêche) ha pedido este lunes al Ejecutivo comunitario que los productos del atún queden excluidos del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Tailandia, que Bruselas empezará a negociar esta semana.

"Estas conversaciones, interrumpidas durante varios años y reanudadas hace un par, están generando preocupación en la industria atunera europea (...) por el riesgo de desestabilización del mercado europeo del atún", dijo Europêche en un comunicado.

La misma organización dijo que si el futuro acuerdo incluyera los productos de atún, "la derogación de estos impuestos provocaría automáticamente una afluencia masiva de importaciones, dado el considerable potencial exportador del sector tailandés".

Subrayó que el sector europeo, especialmente las flotas atuneras, "se enfrenta a una competencia creciente y desleal" y apuntó a la "baja calidad de los productos en los supermercados, con una afluencia de productos del mar con estándares sociales, ambientales y de control más bajos".

Y recordó que Tailandia "es el mayor productor y exportador mundial de atún, con una producción anual de aproximadamente 470.000 toneladas de atún enlatado y preparado" y que actualmente se exporta un promedio de 10.000 toneladas a la UE cada año, sujetas a un arancel del 24 %.

Por su parte, la flota europea de cerqueros atuneros "es reconocida como un modelo de sostenibilidad y responsabilidad" y "cumple cuotas estrictas", además de estar constantemente monitorizada y aplicar un riguroso control y supervisión.

Como muestra de los desafíos que afronta, Europêche se refirió al cierre en 2024 de dos empresas (Via Océan, antes Saupiquet, y Nicra 7) que "deben competir en aguas y mercados internacionales con flotas extracomunitarias que no respetan las mismas normas, o incluso practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada".

El presidente de Europêche Tuna Group, Xavier Leduc, explicó que "los lomos y las latas de atún procesados ​​en Tailandia, procedentes de pesquerías asiáticas de baja calidad, representan una amenaza directa para las flotas europeas sostenibles, que afrontan costes más elevados debido a sus rigurosos controles, estándares sociales y ambientales".

Un acuerdo de libre comercio con Tailandia que permita la entrada de productos de atún libres de impuestos a la UE "solo agravaría el desequilibrio existente, perjudicando aún más a las flotas europeas y socavando la competencia leal", dijo.

La última auditoría de la Comisión Europea sobre Tailandia, realizada en 2023, "destacó deficiencias persistentes en materia de salud y seguridad alimentaria, revelando su incapacidad para garantizar estándares que cumplan con los requisitos europeos", recordó la organización. EFE