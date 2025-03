IICA premia a peruana por trabajo en cultivo de olivos y la promoción rural de su región

San José, 31 mar (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) premió este lunes como ´Líder de la Ruralidad´ del continente a la peruana Guisela García León por su trabajo en el cultivo de olivos y la promoción del desarrollo rural en Ilo, al sur de Perú.

García León, es una economista que trabajó en el ámbito oficial y en el privado, que en 2003 apostó por un nuevo proyecto agroindustrial y turístico: El fundo Yerba Buena, donde cultiva olivos y produce un aceite premiado en Europa.

"Todavía no estamos certificados como orgánicos, pero trabajamos de manera ecológica, sin utilizar insecticidas, abonamos con guano de isla, usamos nutrientes naturales (...) La cosecha la realizamos de manera manual sacando aceituna por aceituna, para que el fruto no se maltrate, que no se oxide, y que podamos obtener un muy buen aceite", destacó la productora rural y presidenta de la Asociación de Productores Olivícolas de Ilo.

Con el fundo Yerba Buena, la finca participó en la edición 2024 del concurso de aceite virgen extra de Estambul, donde obtuvo la medalla de oro con la variedad sevillana criolla. Este fue el primer certamen en el que la finca participó de manera individual. Aunque también ha ganado una medalla de plata en Francia, otra de oro en Lisboa, y una de bronce en Grecia.

"Lo que ofrecemos es calidad de producto, no cantidad. La gente, incluso en Lima, pide aceituna de Ilo, que tiene peculiaridades que la hacen especial y muy apreciada, como su sabor, la presentación, su tamaño. La aceituna de Ilo es grande, pulposa y sabrosa. Nuestra aceituna es buena por la calidad que genera la combinación del clima, el agua y la pasión que le ponemos los productores", destacó García.

Como parte de su crecimiento, García espera traer a la zona una planta móvil de producción para arrancar el proceso de elaboración del aceite de oliva, pocas horas después de la cosecha, ya que según explicó para obtener un aceite extraordinario "es importante que no pasen más de siete horas" para que los frutos entren al procesamiento.

El premio ´Líder de la ruralidad´ es parte de una iniciativa del IICA para dar visibilidad a las personas que dejan huella y hacen la diferencia en el campo del continente americano, clave para la seguridad alimentaria y nutricional y la sostenibilidad ambiental del planeta. EFE