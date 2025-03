El ministro de Hacienda de Brasil pide a la UE abordar pacto con Mercosur "sin mezquindad"

París, 31 mar (EFE).- El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, criticó este lunes en París la "práctica defensiva" de la UE a la hora de cerrar el pacto con el Mercosur y recordó que el bloque europeo tiene que "mirar el acuerdo sin mezquindad, teniendo más en cuenta la parte política que la comercial".

"Deberíamos tener una mirada política sobre el acuerdo, no ir discutiendo qué vamos a ganar o perder producto por producto (...) porque no vamos a llegar a unas cuentas que sean 100 % beneficiosas para una de las dos partes, si no sería una imposición y no un pacto", manifestó Haddad, en una conferencia en la universidad de Sciences Po sobre los 10 años del acuerdo climático de París.

El antiguo alcalde de Sao Paulo y candidato presidencial en 2018 explicó que el pacto UE-Mercosur responde a la visión "multipolar" de Brasil e insistió en que este gran acuerdo comercial que incluiría a cerca de 800 millones de consumidores "no supone una gran ventaja para el propio Mercosur".

"Si le preguntas a cualquier diplomático brasileño, te dirá que ese pacto no supone para nada un gran paso a la reindustrialización", sostuvo.

Por ello, el ministro de Hacienda señaló que el empeño de Brasil, a través de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige "a un deseo de aproximación" entre dos regiones que comparten "libertad, democracia y desarrollo sostenible".

"Mi miedo -agregó Haddad- es que la dinámica internacional fuerce a una situación como si (Brasil) tuviese que escoger uno de los dos lados", en alusión a China o Europa.

El ministro criticó la actitud de los europeos, especialmente de países como Francia, uno de los que bloquea la entrada en vigor del acuerdo.

"Podemos tener una práctica muy defensiva para frenar el acuerdo, porque vaya a desindustrializar a Brasil o vaya afectar a la producción agrícola francesa o polaca, o verlo como una manera de coordinar y dar valor a nuestra cadena productiva para buscar un equilibrio que evite guerras y migraciones", refirió.

Haddad también censuró, de manera velada, el denominado 'impuesto climático' de la UE, un gravamen que entraría en vigor en 2026 a las importaciones de países terceros de la UE cuyas exigencias climáticas, en especial en emisión de CO2, sean menos ambiciosas. Esta tasa se podría aplicar a exportaciones brasileñas.

Deben de tomarse medidas "no con fines proteccionistas para el comercio, sino con fines proteccionistas del medio ambiente", aseveró.

El ministro de Hacienda estuvo acompañado en la conferencia por el filósofo Pierre Charbonnier y una de las arquitectas de la histórica COP de París, Laurence Tubiana. EFE