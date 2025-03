Djokovic: "Miami es el torneo donde más he disfrutado en los últimos dos años"

Washington, 30 mar (EFE).- El serbio Novak Djokovic, quien este domingo perdió la final del Miami Open, donde jugaba por su título número 100, aseguró que es el torneo en el que más ha disfrutado en los últimos dos años.

"Me ha costado encontrar mi mejor nivel de tenis y, supongo, el disfrutar de cada partido, de cada torneo. Pero aquí, sin duda, he disfrutado más de lo que he disfrutado en los últimos dos años en cualquier torneo", dijo Djokovic al terminar el partido.

El serbio, de 37 años, fue superado 7-6(4) y 7-6(4) por el checo Jakub Mensik, de 19 años y 54 del mundo, que ha disputado un extraordinario estrenando su palmarés ATP.

"Me duele admitirlo, pero fuiste mejor en los momentos clave", afirmó Djokovic dirigiéndose a Mensik.

"Sacaste increíble y también con un esfuerzo mental sobresaliente para mantenerte firme en un momento difícil para un jugador joven como tú. Esta es una gran cualidad, algo que estoy seguro de que utilizarás muchas, muchas, muchas veces en los años por venir", añadió.

Djokovic lleva en busca de su título 100 desde que ganó el 99 con el oro olímpico en París 2024, pero ha visto como se le escapaba de las manos una y otra vez.

Además de la final de hoy, el serbio disputó el título en Shangai y fue semifinalista en el Abierto de Australia. EFE

(foto)