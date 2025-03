Congresista peruano dice que "no hay condición biológica" en mujeres para ser científicas

Lima, 31 mar (EFE).- El parlamentario peruano Ernesto Bustamante, del partido fujimorista Fuerza Popular, afirmó este lunes que las mujeres no tienen "condición biológica" para ser científicas y dijo estar preocupado por el hecho de que el 33 % de los científicos en Perú sean mujeres.

"La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un numero tan alto (33 %) y no porque no se le quiera otorgar facilidades, hoy en día no hay mayor limitación a las mujeres en la ciencia, sino es sencillamente porque no hay una condición biológica que aparentemente incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias (como las) exactas, naturales o físicas", dijo Bustamante.

El congresista hizo estas declaraciones durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, cuando el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), Sixto Sánchez, indicó que, en Perú, el 33 % de los científicos son mujeres y se pretende que la cifra aumente al 50 %.

Bustamante aseguró que le preocupa que haya un 33 % de mujeres científicas "porque en el resto del mundo no hay ese porcentaje", y que algo "no está bien en el cálculo".

"Siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático, la ciencia es elitista, busca que los mejores sean los que prevalezcan, no la cantidad equitativa de regiones, universidades nacionales y privadas, o de si uno es hombre o mujer, o si es de la etnia a o b, así no debería funcionar la ciencia", señaló Bustamante.

Agregó que le gustaría saber como se pretende llegar a que el 50 % de los científicos sean mujeres, pues la única forma, en su opinión, de conseguirlo es "relegando a los hombres" y no le parece correcto.

Según cifras de la Unesco, hay multitud de países que superan a Perú en esta cifra solo en Latinoamérica, como Venezuela (61,4 %), Guatemala (53 %) y Argentina (52 %), Panamá (51,8 %), Trinidad y Tobago (49,8 %), Cuba (49 %), Paraguay (48,9 %), y Uruguay (48,3 %). EFE