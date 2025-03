Comienza el juicio contra el exdiputado provincial argentino acusado de pedofilia

Buenos Aires, 31 mar (EFE).- El juicio contra el exdiputado de la provincia argentina de Misiones (noreste), Germán Kiczka, y su hermano Sebastián, ambos acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, comenzó este lunes en el Tribunal Penal 1 de la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones.

Durante la primera audiencia, el Tribunal compuesto por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya se dedicó a repasar la metodología del proceso jurídico y a leer las acusaciones en contra de Germán y Sebastián Kiczka.

En la acusación, se repasaron los materiales de pedofilia, zoofilia e incesto encontrados en dispositivos electrónicos secuestrados a los acusados y se leyeron conversaciones de mensajería instantánea en la que los hermanos hacían alusiones directas a prácticas sexuales con menores.

El proceso se extenderá durante doce jornadas, de las cuales solo serán públicas la de este lunes y la audiencia de lectura de la sentencia, debido a la gravedad del delito que se le imputa a los hermanos y la sensibilidad del material probatorio.

El exdiputado Kiczka está representado por el abogado Gonzalo de Paula. Su hermano, sin embargo, reemplazó a este letrado por Eduardo Paredes a medida que avanzaron las investigaciones previas.

Ambos están imputados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, delito por el que podrían enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión.

A Sebastián Kiczka se le imputa además el delito de abuso sexual.

Los hermanos, quienes al formularse la acusación en su contra en agosto de 2022 se dieron a la fuga y fueron recapturados seis días después en la provincia de Corrientes, se encuentran detenidos en prisión preventiva en la Unidad Penal VIII, de la localidad de Cerro Azul, ubicada al suroeste de la provincia.

Las investigaciones surgieron a raíz de la operación 'Guardianes digitales por la niñez', cuando a principios de marzo pasado la Policía Federal Argentina desbarató una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, tras una denuncia de la ONG The International Centre for Missing and Exploited Children (Icmec), con sede en Estados Unidos, que derivó en registros en domicilios de la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán.

Germán Kiczka era entonces diputado por la provincia de Misiones como integrante de Activar, una fuerza política cercana a la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio y al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.

En septiembre de 2024, Kiczka fue expulsado de la Cámara de Diputados provincial por el voto unánime de 38 legisladores. EFE