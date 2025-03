Alguacil: "Estoy convencido de tener serias opciones de estar en la final si estamos acertados"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, dejó claro este lunes que el Real Madrid "es el favorito para ganar la Liga, la Copa del Rey, la Champions y el Mundial de Clubes", pero confía en su equipo para estar en la final copera porque tienen "serias posibilidades", aunque necesitan estar "acertados" en el partido de vuelta de las semifinales en el Santiago Bernabéu tras el 0-1 de Anoeta en la ida.

"El Real Madrid es el favorito para ganar la Liga, la Copa del Rey, la Champions y el Mundial de Clubes. Aunque vayamos con un 1-0 en contra, en estos momentos todos los jugadores y yo lo que estamos pensando es en ganar el partido y estar en esa final", aseguró el técnico donostiarra en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de las 'semis' copera ante el Real Madrid.

Pero son "conscientes" de la complejidad por el "grandísimo equipo y entrenador" que está enfrente. "Estamos a un partido de esa final que la queremos jugar con aficionados y evidentemente el partido lo vamos a jugar ahora mismo. Tanto los jugadores como yo estamos convencidos de que esa final la vamos a jugar nosotros", advirtió.

"Estamos igual de convencidos que estábamos el año pasado contra el Mallorca, pero siendo diferente el rol, seguramente éramos nosotros los favoritos y mañana martes es el Real Madrid, pero es que los partidos hay que jugarlos y ganarlos y el favoritismo se demuestra en el campo. Tenemos mucha presión porque queremos una final y si no ganamos se va a escapar", manifestó.

Para estar en esa final copera, la Real Sociedad debe remontar la eliminatoria que llega al Santiago Bernabéu en desventaja (0-1). Aunque de conseguirlo, sería "una noche más" para Imanol Alguacil porque ya "son muchas noches grandes" vividas durante los seis años en el cargo. "No vivimos del pasado y lo que quiero es seguir viviendo noches como esas que ya han pasado, entonces vamos a poner todo de nuestra parte para poder meter una noche más en todas esas que ha habido durante los últimos seis años", afirmó.

El equipo donostiarra ya sabe lo que es eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey, en los cuartos de final de hace cinco temporadas, aunque el entrenador no quiere darle mayor importancia porque vive "del presente". Y es que esta temporada se han enfrentado ya dos veces y no han estado "lejos de ganarles" pese a perder ambos. "Hemos estado muy cerca de ganar. Necesitamos hacer un partido como aquellos, pero sobre todo estar acertados. Si somos capaces, estoy convencido de que tenemos serias posibilidades", señaló.

"Sirve lo justo, sobre todo para los que estuvieron y los que lo vivimos porque evidentemente a todos los que vivimos aquello nos hace ver que es posible, pero tampoco le he dado muchas vueltas a ese partido porque ya es pasado y sólo son seis jugadores los que quedan. Tenemos posibilidades y es ahí donde tenemos que incidir. Lo que tenemos que hacer es escribir el futuro con una noche mágica y que todos hablen de que, una vez más, la Real ganó al Real Madrid para entrar en una final", apuntó respecto a aquella victoria por 3-4 de 2020 en una eliminatoria entonces a partido único.

El entrenador vasco destacó la gestión de Carlo Ancelotti "al frente del equipo". "Ha demostrado de sobra en su larga trayectoria, no solo con el Real Madrid, lo gran entrenador que es y el rendimiento que saca de todos sus jugadores y de las plantillas. Da igual qué tipo de jugador tenga, siempre saca máximo rendimiento, siempre es favorito para ganar todas las competiciones", aseveró.

"Eso ha hablado muy bien tanto del entrenador como del equipo, así que tenemos que estar convencidos que ellos van a hacer un gran trabajo, porque siempre lo hacen, porque tienen un grandísimo entrenador con una grandísima plantilla, así que nos toca dar nuestra mejor versión", apostilló Alguacil.

Por lo tanto, la Real Sociedad estará obligada "a tener que hacer más de un gol para llegar a la prórroga". "O dos, si queremos pasar", recalcó, sin olvidar la gran capacidad goleadora de Kylian Mbappé. "Está claro que ellos, si por algo se caracterizan y marcan los partidos, es por muchas veces, haciendo muy poco, ser capaces de hacer goles. Si hasta ahora Mbappé los ha hecho en casi todos los partidos, puede ser que mañana también esté acertado, por eso sería y es importante que nosotros hagamos lo nuestro y que estemos acertados", indicó.

Finalmente, sobre el estado físico de Mikel Oyarzabal, reconoce que corrió "un riesgo controlado" este fin de semana, aunque cree que "no irá a más". "Pudo jugar, ayudó al equipo a ganar el partido y por encima no se ha resentido. Ha salido al campo, no ha hecho todo, pero para que esté en plenas condiciones", concluyó.