'A working man' desbanca en la taquilla estadounidense a la nueva versión de Blancanieves

Los Ángeles (EE.UU,), 31 mar (EFE) .- La película 'A working man', protagonizada por Jason Statham, superó este fin de semana en la taquilla de Estados Unidos a la nueva versión de 'Blancanieves' ('Snow White´), que se desplomó un 66% tras quince días en las carteleras.

El filme de suspense de Amazon MGM Studios recaudó 15,2 millones de dólares en los cines estadounidenses desde su estreno el pasado viernes (30, 2 millones a nivel mundial), por encima de la princesa de Disney que se quedó en los 14,2 millones de dólares (143 millones en todo el mundo), según datos de Box Office Mojo.

Entró con fuerza, en tercera posición, con 11,4 millones de dólares recaudados, 'Los elegidos: la última cena' ('The Chosen: Last Supper'), la quinta temporada de esta serie basada en los evangelios, cuya primera entrega se pudo ver el fin de semana en los cines de EE.UU, y Canadá.

El estreno de los nuevos capítulos, que se adentran en la recta final de la vida de Jesús de Nazaret, se realizará de forma escalonada y en bloques, continuando con el mismo esquema adoptado por los productores desde la temporada 3.

Completan la lista de las 5 películas más taquilleras del fin de semana, 'La mujer en las sombras' ('The Woman in the Yard'), con 9,4 millones de dólares de recaudación, y 'La muerte de un unicornio' ('Death of a Unicorn'), con 5,8 millones. EFE