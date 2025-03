Vicente Moreno: "Hemos hecho un partido serio y hemos competido en un escenario difícil"

Bilbao (España), 30 mar (EFE).- El entrenador del CA Osasuna, Vicente Moreno, se felicitó por el punto conseguido este domingo en el bilbaíno estadio de San Mamés, donde cree que su equipo ha "hecho un partido serio" y ha "competido en un escenario difícil" ante el Athletic Club (0-0), en un choque de la Liga española de fútbol.

"Creo que hemos hecho un partido muy serio, que hemos competido en un escenario difícil y que hemos puesto en apuros en algún momento al Athletic", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Hemos tenido que pasar momentos de apuro también nosotros, especialmente en el inicio de la segunda parte porque éstos cuando aprietan, aprietan; pero hemos podido solventar esa situación y en la parte final parecía que teníamos incluso opciones de conseguir el gol", dijo el técnico valenciano.

Moreno indicó que en el choque buscaron "desde el principio sumar de tres".

"Pero también sabíamos de la dificultad que tenía hacerlo en este escenario y con el potencial del Athletic, y además con la posibilidad que tenía hoy de acercarse a los mejores", precisó.

"Lo han intentado pero es verdad que este año las dos veces que hemos venido una fuimos capaces de ganar y en el partido de hoy no se ha conseguido ganar, no nos ha dado para conseguir la victoria, pero creo que hay que darle valor al punto por el esfuerzo que han hecho los jugadores porque, insisto, no es fácil ganar aquí", añadió.

Moreno, en ese sentido, apuntó que están "buscando esa victoria que no acaba de llegar en las últimas jornadas".

"Pero veo el esfuerzo que hacen los jugadores cada día y me alegro de que hayamos podido sumar, mantener la portería a cero, que también hacía muchos partidos que no lo hacíamos", reflexionó.

Al respecto, se alegró de que, "de alguna manera en dos viajes que han tenido aquí (sus jugadores) se han ido más o menos contentos".

Y también apuntó, ante los rumores sobre su futuro, que "ya había dicho antes del partido que yo era lo menos importante".

"Es un punto más para acercarnos y continuar cuanto antes, y es en lo que tpongo mi atención y mi energía, en el objetivo que nos marcamos al inicio de temporada que es el de estar un año más en primera. Y poco a poco estamos más cerca y a ver si lo conseguimos cuanto antes para que todo el mundo esté tranquilo", finalizó. EFE