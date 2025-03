"Nadie se atreve a volver a sus casas", dice vecino de la devastada Mandalay en Birmania

Bangkok, 30 mar (EFE).- El impacto del terremoto de magnitud 7,7 en la ciudad de Mandalay, la segunda mayor de Birmania (Myanmar), comienza a emerger con más claridad dos días después del sismo. "Todo está en ruinas (...) Nadie quiere volver a sus casas", dice a EFE un vecino de la urbe, próxima al epicentro.

"Todo son ruinas. Edificios colapsados, carreteras bloqueadas... A algunos sitios ni siquiera se puede llegar en coche. Los vecinos viven en la calle o a la intemperie, entre ruinas de edificios colapsados", añade por teléfono.

"Los edificios que no han colapsado están inclinados, así que todo el mundo teme que se caigan. Nadie quiere volver a sus casas", agrega el vecino, que ayuda en la distribución de comida a las víctimas y prefiere no revelar su nombre.

Mandalay, excapital birmana y urbe histórica del país por su importancia en la tradición budista, alberga a alrededor de 1,5 millones de habitantes, y se sitúa a unos 17 kilómetros del epicentro del sismo de 7,7 que sacudió el centro-norte del país el viernes.

El último recuento de la junta militar que detenta el poder en Birmania desde el golpe de 2021 es de 694 muertos solo en Mandalay, a donde se desplazó ayer el jefe del régimen, Min Aung Hlaing.

El régimen castrense divulgó horas después, en la noche del sábado, que en total hay al menos 1.644 muertos, 3.408 heridos y 139 desaparecidos en las zonas afectadas por el sismo, con el estado de emergencia declarado en varias regiones, incluida la de Mandalay.

"La situación es muy triste, no puedo ni hablar. No encuentro a muchos de mis amigos", dice a EFE el residente, e indica que no hay aún campamentos habilitados para desplazados y que los vecinos se ayudan unos a otros.

El aeropuerto de la ciudad permanece cerrado y carreteras y puentes cercanos dañados, lo que dificulta el acceso a la antigua capital birmana.

Las comunicaciones por internet también permanecen interrumpidas en Mandalay, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Imágenes satelitales tomadas por la empresa estadounidense de tecnología espacial Maxar antes y después del sismo muestran cómo un barrio entero de la ciudad quedó completamente arrasado tras la sacudida.

Los graves daños se aprecian en cientos de viviendas y otros edificios a lo largo de esta urbe, donde el monasterio de Mahamuni, uno de los más reverenciados del país, también sufrió considerables daños, según las imágenes tomadas el sábado por Maxar.

Además, varias partes del puente Inwa, que cruza el río Irrawaddy y sirve para conectar Mandalay con Sagaing, han quedado derruidas por el terremoto, y casi todas sus secciones se hundieron total o parcialmente en el río.

El 70 % de la municipalidad de Sagaing, a distancia similar del epicentro, se encuentra "destruido", según Cruz Roja Birmania. EFE

