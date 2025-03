Marcelino: "El Getafe es como un dolor de muelas"

Getafe (Madrid), 30 mar (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, se mostró "orgulloso" de sus jugadores tras la victoria de este domingo frente al Getafe y dijo que el conjunto madrileño, que tuvo opciones hasta el final, es "como un dolor de muelas por su carácter competitivo y de lucha".

El Villarreal se reencontró con la victoria tras dos derrotas consecutivas y, con goles del internacional español Ayoze Pérez y el delantero francés Thierno Barry, se impuso al Getafe.

"Logramos una victoria muy merecida producto del buen trabajo de todos los futbolistas. Estoy orgulloso de su trabajo. Sabíamos que era un campo complicado, un buen rival, y sabíamos que teníamos que dar una buena versión. Hoy hemos confirmado el juego y estamos en buena linea. Es muy buena noticia tras el parón y dos derrotas", dijo Marcelino, en conferencia de prensa.

El Villarreal estuvo cerca de ganar por más ventaja ya que tuvo tres goles anulados.

"No he hablado con el colegiado. Le he felicitado. No habremos tenido suerte por una u otra circunstancia pero no es común que se anulen tres goles. Al parecer son los tres grises. Es una pena", admitió.

Una de las novedades en el once titular de Marcelino fue el portero brasileño Luiz Júnior, que relegó al banquillo a Diego Conde.

"Creímos que con Luiz podíamos proteger más el juego aéreo, como así fue, porque era un factor importante. Lo ha demostrado en el tramo final, con Álvaro Rodríguez y Borja Mayoral en ataque. Estuvo contundente", manifestó.

"Esto es un factor que va a ser más fundamental a medida que la competición llegue al final. Es importante tener gente de refresco, en nuestro caso con Juan Foyth, tras más de un año lesionado, o Alfonso Pedraza, que también ha estado fuera. Ahora hemos incorporado a Gerard Moreno, que son datos favorables. El factor lesiones puede ser muy importante por no ser determinante para todos los partidos", comentó.

El gol del Getafe llegó precedido por un error en la salida del balón de Willy Kambwala que aprovechó Carles Pérez. El congolés fue sustituido al descanso.

"Un error lo tiene cualquiera. Apostamos por iniciar el juego combinando, el campo estaba seco y era difícil. El cambio fue más por la amarilla porque con veinte años le puede pesar la circunstancia anterior y puedes jugar condicionado", confesó.

"El llegar con opciones hasta el final del Getafe no fue por nuestros errores. Todos los méritos de estar el Getafe hasta ultima hora son del Getafe, lo lleva haciendo toda la temporada. Por eso este equipo es tan competitivo y es como un dolor de muelas. En La Cerámica nos pasó igual. Son constantes y por eso le doy todo el mérito", concluyó. EFE