Lunin lamenta una malinterpretación por su "falta de dominio del castellano"

Madrid, 30 mar (EFE).- Andriy Lunin, portero ucraniano del Real Madrid, salió al paso de aquellos que aseguró intentan "aprovecharse" de su "falta de dominio del castellano", y aclaró una frase que pronunció tras el triunfo ante el Leganés, cuando pidió que no se hable de decisiones arbitrales.

Preguntado Lunin en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu por las decisiones del árbitro González Fuertes, que provocaron las quejas del Leganés tras el derbi del Santiago Bernabéu, el portero intentó en su mensaje desviar la atención de los colegiados pero aseguró que deben ganar "sin ayudas".

"No quiero hablar de las decisiones de los árbitros, tenemos que ganar estos partidos sin ayudas. Me refiero a que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentando no encajar goles. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros", afirmó a última hora del sábado antes de abandonar el Bernabéu después de un partido en el que fue titular.

Horas después, Lunin quiso frenar el revuelo que levantaron sus palabras con una publicación en sus redes sociales.

"Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto, pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Lunin jugó como titular su undécimo encuentro de la temporada, el quinto en LaLiga EA Sports por un pequeño problema muscular de Thibaut Courtois. No pudo hacer nada en los dos goles del Leganés y seguirá jugando de inicio el martes en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. EFE