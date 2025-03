Lanzan la web 'Plan B Independencia' para fomentar debate sobre el futuro de Puerto Rico

San Juan, 30 mar (EFE).- Los autores de una iniciativa que busca que el presidente estadounidense, Donald Trump, otorgue la soberanía a Puerto Rico lanzaron este domingo la web 'Plan B Independencia' con el fin de fortalecer la discusión pública sobre el futuro político de la isla.

El portal www.planbindependencia.org busca también ofrecer una plataforma informativa y participativa para el público en general, según el comunicado del grupo, integrado por juristas, economistas, líderes comunitarios, intelectuales y académicos comprometidos con la autodeterminación e independencia de Puerto Rico.

"La divulgación del proyecto de orden ejecutiva y esta plataforma digital abren el cauce a una conversación seria y necesaria sobre el futuro político del país. La independencia es el único camino que nos permite reconstruir la democracia desde el suelo patrio, sin tutelajes coloniales", expresó Carlos Rivera Lugo, filósofo del derecho y analista político.

Está página, un espacio dedicado a responder inquietudes comunes sobre el proceso de independencia, ofrece una variedad de recursos y herramientas diseñadas para facilitar la comprensión y participación en el proceso de descolonización.

Para la economista Martha Quiñones, "la independencia no solo es un acto de justicia histórica, sino una necesidad económica urgente" y este plan "ofrece un marco realista para lograrlo".

El portal presenta una visión detallada de los fundamentos que inspiran esta iniciativa, destacando la necesidad de una orden ejecutiva como mecanismo legítimo para superar el estancamiento colonial y promover una transición ordenada hacia la soberanía.

Los visitantes pueden acceder directamente al documento titulado "Executive Order on the Transition of Puerto Rico to Sovereign Independence", que propone una acción ejecutiva basada en el poder presidencial para iniciar un proceso de ruptura pacífica y ordenada con el régimen colonial.

El sitio detalla asimismo cuatro pilares fundamentales del plan, denominados Foro Nacional por la Independencia, Plan de Acción para la Transición, Campaña de Comunicación y Concienciación y Red de Apoyo Internacional.

"Invitamos a todas las personas comprometidas con la justicia, la democracia y la dignidad nacional a respaldar esta iniciativa. Puerto Rico necesita voluntad, organización y un plan claro. Este es el momento de actuar por nuestra independencia", exhortó el abogado Rolando Emmanuelli.

Emanuelli, quien redactó la orden ejecutiva, que fue enviada a la Casa Blanca, explicó en una reciente entrevista a EFE que el documento establece cómo se pueden transferir los poderes y dar la independencia a Puerto Rico dejando sin efecto el Tratado de París de 1898.

El licenciado, de 62 años, apuntó que lo más innovador es que hasta ahora todas las propuestas de independencia iban destinadas para ser aprobadas en el Congreso de EE.UU., sin embargo "el presidente también puede dejar sin efecto tratados y podría conceder la soberanía de Puerto Rico".

Entre los pasos para la transferencia de poderes, el documento detalla que EE.UU. daría 36.000 millones anuales por 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico y que esto supondría un ahorro de 617.000 millones de dólares si se tienen en cuenta los desembolsos proyectados actualmente.

El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas. EFE