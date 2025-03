Isco: "Soñar es gratis y tenemos la mayor ambición para conseguir lo máximo posible"

Sevilla (España), 30 mar (EFE).- Isco Alarcón, uno de los capitanes del Betis, afirmó tras la victoria en el derbi contra el Sevilla (2-1) correspondiente a la Liga española de fútbol, que "soñar es gratis" y que tienen "la mayor ambición para conseguir lo máximo posible", en referencia a su sexto puesto que le refuerza en su lucha por un puesto en la Liga de Campeones y a su presencia en los cuartos de la Liga Conferencia.

"Ojalá terminemos bien la temporada para poder hacer cosas grandes con el Betis. La gente puede soñar con lo que nos estamos ganando en el campo. El equipo ha sabido reponerse de momentos complicados, estamos empatados con el Villarreal por la quinta plaza que da derecho a la 'Champions', ellos tienen que venir aquí, aunque tienen un partido pendiente", declaró a Dazn el malagueño.

El mediapunta bético se mostró "muy feliz" por ganar el derbi, ya que "este partido, sin ninguna duda, es el más especial en cuanto a sensaciones y vibraciones, por todo lo que dura", por lo que dijo que está "muy contento de darle esta alegría a la afición, se lo merece porque ha estado apoyando toda la semana y ha sido increíble".

Añadió que "estos tres puntos" les "permiten soñar con algo grande", al tiempo que indicó que está "muy feliz de disfrutar" de su compañero Antony dos Santos, que ha "sorpendido a todos por su humildad y por las ganas de ayudar con la que ha venido", ya que con él "se ha notado un cambio".

Isco, quien señaló que llevaba "dos semanas sin entrenar prácticamente por un golpe", manifestó que durante el derbi lo ha "notado, pero ha salido bien" y están "contentos y muy felices", reiteró.

"No me canso de decir que el Betis fue un poco mi luz dentro de la oscuridad que estaba pasando y estoy eternamente agradecido por todo el cariño que me da gente y con los miembros club por apostar por mí, así que a demostrarlo dentro del campo y ojalá pueda hacer una buena historia aquí en el Betis", recalcó el exsevillista.

Sobre los objetivos importantes que afronta su equipo, afirmó que saben que "es difícil, pero la ambición del equipo es máxima" y no quieren ponerse "límites", sino "pelear por lo más grande" que puedan lograr porque están "vivos en la 'Conference' y en lucha por la 'Champions'", y dijo que "ojalá esta victoria" les sirva para llenarse "de moral en los últimos partidos y poder hacer cosas grandes con el Betis". EFE