Gudelj: "Tragar veneno, es lo que toca"

Sevilla, 30 mar (EFE).- El capitán del Sevilla, el serbio Nemanja Gudelj, aseguró este domingo tras salir derrotado su equipo 2-1 en el derbi disputado en el campo del Betis que ahora "tragar veneno, es lo que toca".

Gudelj reconoció sobre el césped del Benito Villamarín a Dazn que asimilar la derrota "en un partido de esta grandeza y de esta importancia es difícil".

El centrocampista apuntó que "el equipo lo ha dado todo y no pudo ser" y relató que en la primera parte el Sevilla "estuvo bastante bien ganando, pero se va dos veces la concentración y no puede ser que te marquen en el último minuto" de la primera parte, en alusión al 2-1 con el que acabó el partido, además de subrayar que "en la segunda parte "no ha podido ser". EFE

