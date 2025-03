García Pimienta asegura que el segundo gol del Betis "ha hecho mucho daño"

Sevilla, 30 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, reconoció que el segundo gol del Betis, el que le dio la vuelta al marcador (2-1) en el derbi y que llegó en la prolongación de la primera parte, "ha hecho mucho daño".

El técnico catalán, en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín tras el encuentro, dijo que el vestuario "está jodido" después de salir "con un plan claro en el que se sabía que el Betis tendría la posesión".

"Nosotros buscamos los contragolpes y se han dado las opciones. Lástima de no aguantar más ese 0-1 y más lástima significó el segundo de ellos al final de la primera parte, lo que condicionó mucho para la segunda", relató el técnico sevillista.

"En la segunda parte no hemos generado, no hemos estado bien, nos ha faltado claridad y es una pena porque creo que el equipo estaba preparado para ganar aquí", afirmó García Pimienta, quien añadió que, "si se ha perdido, está claro que no se han hecho las cosas bien".

García Pimienta insistió en que en la primera parte el Betis "apenas generó peligro", pero que a su equipo en la segunda ha "ha faltado fútbol, paciencia y tener personalidad", además de lamentar que los dos goles del Betis "se pueden defender mejor. No se ha defendido con la contundencia necesaria".

El preparador del Sevilla recordó que han perdido "dos partidos seguidos" y que eso les hace estar disgustados, pero argumentó que son un equipo en construcción".

"Quedan nueve partidos y si competimos como en la primera parte de hoy estaremos cerca de la victoria. La semana que viene partido exigente ante el Atlético de Madrid -próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán-, y es importante para resarcirnos de esta derrota", declaró. EFE

